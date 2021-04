Noirmoutier : le centre de vaccination Covid parle d’erreur du centre d’appels qui refuse des rendez-vous

On peut se faire vacciner à Noirmoutier, quelle que soit son origine géographique. C'est ce qu'indique ce lundi le responsable du centre de Vaccination Covid-19 de l'île vendéenne, après les informations que nous avons diffusées et publiées, sur France Bleu Loire Ocean. Mais le docteur Cyrille Vartagnan reconnait qu'il y a un problème : sur la plateforme téléphonique dédiée à la vaccination contre le coronavirus, le "call center" permettant de prendre rendez-vous, on répond bel et bien que c'est impossible pour les personnes hors Noirmoutier. C'est une erreur, explique le docteur Vartagnan. Ce qui était vrai il y a un mois ne l'est plus aujourd'hui, mais le message n'a pas été corrigé : « si on entre dans les critères d’éligibilité de la vaccination, on peut s’inscrire, soit par Doctolib, soit en passant par le call center. Suite à cet incident, je vais faire remonter au call center que leur discours n’est absolument pas approprié». En fait, nous, au jour le jour, on vaccine des gens de toutes origines. Il n’y pas de clause de territorialité ».

Cyrille Vartagnan indique aussi que la vaccination va s’accélérer à Noirmoutier. A partir de cette semaine, le centre pourra vacciner 200 personnes par jour 7 jours sur 7, et va passer à 300 personnes par jour à partir de la semaine prochaine, soit plus de 2.000 personnes par semaine.