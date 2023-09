"Nomades soignants", ils renforcent pour trois mois l'équipe de l'EHPAD de Val-de-Virieu

Ils ont garé leur camping-car devant l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes de Val-de-Virieu en Nord-Isère. Deux aides-soignants sont arrivés en renfort dans l'équipe de l'EHPAD Les Tournelles depuis le 1er septembre et resteront jusqu'à la fin du mois de novembre.

Wilfried et Julien ont choisi ce mode de vie depuis deux ans pour voyager tout en travaillant et soutenir les équipes de soins en manque de personnel. Originaires des Hauts-de-France, ils sont passés par la Haute-Savoie, la Bretagne, la Mayenne, la Normandie ou encore l'Ain avant de rejoindre Val-de-Virieu, entre La Tour-du-Pin et le lac de Paladru, avec ce projet qu'ils ont baptisé "Les Nomades soignants".

Une bouffée d'oxygène

Au début de l'aventure, les deux trentenaires ont eu du mal à trouver des contrats en CDD tant la démarche est atypique mais aujourd'hui, Julien et Wilfried sont très demandés. "On doit dire stop parce qu'on ne peut pas satisfaire tout le monde" explique Wilfried. "C'est pour ça qu'on fait des contrats de trois, quatre mois, pour justement satisfaire au maximum les structures qui sont dans le besoin." À deux, "on ne peut pas pallier tout mais si ça peut permettre à des agents de pouvoir prendre des vacances ou des repos en plus, nous, on comble en fonction des plannings."

Leur arrivée à Val de Virieu est une bouffée d'oxygène assure Rachel Grand, l'infirmière coordinatrice de l'EHPAD Les Tournelles. "Les effectifs ne sont pas toujours pleins donc ça permet aux collègues de souffler un peu. On sait qu'on accueille deux soignants diplômés, qui sont aguerris aux remplacements et vite autonomes."

À chaque contrat, les deux aides-soignants apprennent et peuvent ainsi parler de ce qui se fait dans d'autres structures. "On voulait vraiment apprendre différentes façons de faire" raconte Wilfried, "voir un petit peu comment ça fonctionne ailleurs. Professionnellement, ça nous enrichit énormément."

Des contrats jusqu'à fin 2024

C'est aussi une aventure humaine. "On sait que c'est pour trois mois, on voudrait bien les garder avec nous et qu'ils restent plus longtemps", sourit Amélie, l'une de leurs collègues, aide-soignante depuis 2013 à l'EHPAD de Val-de-Virieu. "On comprend qu'ils veulent faire d'autres établissements, apporter leur aide un peu partout en France. Ils vont nous manquer quand ils vont partir, ça va faire un vide !"

Julien et Wilfried ont déjà des contrats prévus jusqu'à la fin de l'année 2024. S'ils sont prêts à aller dans différents types de structures de santé, comme les Maisons d'accueil spécialisées (MAS) ou les hôpitaux, c'est dans les EHPAD que les besoins sont les plus importants. "Ce sont les structures qui manquent le plus de personnel, surtout dans les zones de campagne, les déserts médicaux" souligne Julien. "Ça manque cruellement de personnel par rapport aux MAS ou hôpitaux, nous le regard qu'on a, c'est que les EHPAD souffrent beaucoup plus en France."