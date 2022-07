"Pas de pénurie en paracétamol", rassure un pharmacien amiénois face aux problèmes d'approvisionnement

"Concrètement, il n'y aura pas de pénurie", rassure Alexandre Nollet, pharmacien au Sud d'Amiens. En début de semaine, l'agence de sécurité du médicament a envoyé un courrier à toutes les officines du pays pour indiquer des tensions d'approvisionnement en paracétamol. Les pharmacies sont donc limitées dans leurs commandes et la vente directe régulée à deux boîtes par client.

"Ces tensions sont là d'ailleurs depuis le mois de janvier", précise Antoine Fauquet, pharmacien à Amiens et représentant du Conseil régional de l'Ordre dans la Somme. "On a des délais qui sont allongés sont du doliprane par exemple. Et ça se reporte sur les autres produits comme le doliprane est en tension d'approvisionnement", poursuit-il. "On nous demande de ne pas trop en commander pour qu'il puisse y en avoir pour tout le monde dans la durée", continue Alexandre Nollet.

"On a des consignes claires qui sont de ne pas favoriser le stock" — Antoine Fauquet, représentant du Conseil régional de l'Ordre des pharmaciens dans la Somme

Conséquence dans votre quotidien, vous serez limité dans vos achat de boîtes de paracétamol. "On doit seulement donner l'indispensable. C'est à dire que si vous venez pour de la fièvre ou pour un Covid, on vous donnera la quantité nécessaire, soit une ou deux boîte", détaille encore Antoine Fauquet.

"Mais il ne faut pas inquiéter les patients, il y aura toujours du paracétamol. On va seulement demander de bien respecter les doses, comme pendant le Covid, à deux boîtes par personne en vente directe", termine Alexandre Nollet. "Ne venez surtout pas faire du stock en pharmacie si ce n'est pas nécessaire. C'est très important de ne pas favoriser la pénurie", conclut Antoine Fauquet.