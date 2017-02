Non, la maternité de Pertuis ne fermera pas

Depuis la fin décembre, la rumeur d'une fermeture de la maternité de Pertuis courait. L'agence régionale de santé a démenti lundi. Le directeur aussi, évoquant un "atout".

La maternité de l’hôpital de Pertuis en sud Vaucluse risque-t-elle de fermer ? La rumeur court depuis la fermeture de celle d'Apt au 31 décembre... Mais il n'en n'est pas question, répondent le directeur de l’hôpital et l’Agence Régionale de Santé.

La rumeur est née d'une alerte de Jean-François Lovisolo, conseiller départemental PS du canton de Pertuis. Il a écrit ce week-end à la ministre de la santé pour dénoncer une possible fermeture de la maternité de l’hôpital de Pertuis, pour raisons économiques.

Dimanche, la CGT avait lancé une pétition contre cette fermeture, elle a recueilli plus de 2.500 signatures. Le syndicat affirme que la fermeture a été évoquée en réunion du personnel.

C’est faux, répond la direction. Un tel projet n’a jamais été sur la table, affirme le directeur. Joël Bouffiès évoque une incompréhension : lui voulait simplement mettre en avant les surcoûts causés par un hôpital multi-sites, (après que les hôpitaux d'Aix et Pertuis ont été fusionnés).

Il avait évoqué le fait qu'il y ait des doublons : urgences à Aix et Pertuis, maternité à Aix et Pertuis.

Pas question de fermer la maternité de l'hôpital, qui propose des accouchements "très spécifiques, physiologiques", pour lesquels des femmes viennent jusque de Montpellier, mais le directeur demande plus de moyens à l'Agence régionale de santé pour absorber le déficit de son établissement, "qu'on nous aide".

"C'est un atout, la maternité de Pertuis! Il y a des accouchements très spécifiques, physiologiques, naturels ave cune histoire ancienne. Il ya des parturientes qui viennent, certe de Pertuis et de sa région, mais bien au-delà, jusqu'à Montpellier. On dit qu'une maternité est équilibrée à 1.200 accouchements. On en est à peu près là."