Non vacciné contre le covid le seul médecin de Saint-Barthélemy-de-Vals ferme son cabinet

Le seul médecin de la commune de Saint-Barthélémy-de-Vals va fermer son cabinet le 31 décembre 2021 car il n'est pas vacciné contre le covid. Il était installé depuis 2019 dans la commune et n'exerce plus depuis septembre dernier.

Sur sa porte, le médecin libéral de Saint-Barthélemy-de-Vals a laissé un mot pour ses patients : "chers clients, ne remplissant pas les conditions requises par la loi du 5 août 2021, et suite à l'Agence Régionale de la Santé, je me vois contraint de suspendre temporairement mon activité à partir de ce jour, et pour une durée indéterminée. Je partage le sentiment d'injustice et de désarroi que cette nouvelle abrupte peut susciter chez vous."

Le docteur Raphaël Naville avait pris la suite du Docteur Bonnet en 2019 dans le village. À l'époque, l'arrivée de ce jeune médecin suscite beaucoup d'espoir chez les habitants. Pour la commune classée en zone de désertification médicale c'est une aubaine. Deux ans plus tard, le seul cabinet de médecine du village de St Barthélémy de Vals dans la Drôme va fermer le 31 décembre 2021. Le docteur Naville a longuement réfléchi et a choisi ne pas se faire vacciner contre le covid. Depuis le 15 septembre, tous les professionnels de santé doivent justifier d'un schéma vaccinal complet, sans quoi les sanctions peuvent aller jusqu'à la suspension; et parce qu'il a fait ce choix, le médecin n'exerce plus depuis septembre .

Sur cette commune de 1900 habitants, beaucoup avaient leurs habitudes chez le docteur Naville et se voient contraints de retrouver un autre médecin traitant. Dans le village, les discussions tournent évidemment autour de leurs recherches. Christelle une habitante de Saint-Barthélemy-de-Vals doit d'ailleurs récupérer son dossier médical, mais en ce moment elle est dans la floue "c'est compliqué car une fois que j'aurai retrouvé un médecin, il faudra tout réexpliquer, vous imaginez si vous avez des soucis de santé ? Si vous avez jamais le même médecin ça devient compliqué ! Et puis j'espère que je vais vite trouver mon prochain médecin traitant, car je risque d'avoir des problèmes de prise en charge au niveau de ma caisse d'assurance maladie". En attendant il est conseillé aux habitants de se rapprocher des généralistes de Saint-Vallier, ou encore Saint-Donat-sur-l'Herbasse.

Je préfère faire un choix à contre-courant qu'à contrecœur

Le docteur Raphaël Naville explique ne pas avoir pris cette décision de gaité de cœur, mais il préfère "faire un choix à contre-courant qu'à contrecœur" et poursuit "je me suis beaucoup tenu au courant au niveau des traitements qui pouvaient être utilisés contre le covid, je pense qu'il y a des traitements qui peuvent éviter les formes graves et j'aurai préféré avoir ce recours. Je ne suis pas contre l'idée d'un vaccin, par contre je n'aime pas trop le fait qu'il soit présenté comme solution unique. J'ai vraiment apprécié ma patientèle et c'est vraiment un arrachement de les quitter".

Le Maire de Saint-Barthélemy-de-Vals recherche donc un médecin en urgence et rappelle qu'il existe des aides financières de l'Etat pour l'installation de médecin. La communauté de communes Porte DrômArdèche peut également prendre en charge un an de loyer ou le salaire du soignant.