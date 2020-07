Nord : 300 000 habitants vont recevoir des "bons" pour se faire dépister au Covid-19

L'Agence régionale de santé (ARS) des Hauts-de-France lance une grande campagne de tests dans le Nord. 300 000 habitants vont recevoir dans les prochains jours des "bons" pour aller pratiquer des tests gratuitement dans le laboratoire de leur choix.

Cette campagne s'organise sur la base du volontariat précise l'ARS dans un communiqué.

Des "bons" pour faire deux types de tests

Les "bons" seront envoyés par mail ou par courrier à l'ensemble des assurés de l'Assurance maladie et adhérents à la MSA, la sécurité sociale agricole et permettront d'effectuer un test virologique (par prélèvement nasal) qui permet de savoir si l'on est porteur du virus au moment du test et un test sérologique (par prise de sang) qui permet d'identifier la présence d'anticorps et donc de savoir si l'on a été porteur du Covid-19 par le passé.

72 communes concernées

72 communes de la vallée de la Lys et de la Flandre intérieure sont concernées. Ces territoires ont été choisis, explique l'ARS, en raison d'une circulation du virus supérieure au reste de la région ces dernières semaines.

Berthen, Blaringhem, Boeschepe, Boëseghem, Bois-Grenier, Borre, Bousbecque, Buysscheure, Caëstre, Cassel, Comines, Deûlémont, Ebblinghem, Eecke, Erquinghem-Lys, Estaires, Flêtre, Frelinghien, Godewaersvelde, Halluin, Hardifort, Haverskerque, Hazebrouck, Hondeghem, Houplines, Houtkerque, La Chapelle-d'Armentières, La Gorgue, Le Doulieu, Linselles, Lynde, Merris, Merville, Merville, Méteren, Morbecque, Neuf-Berquin, Neuville-en-Ferrain, Nieppe, Noordpeene, Ochtezeele, Oudezeele, Oxelaëre, Pérenchies, Pradelles, Prémesques, Quesnoy-sur-Deûle, Renescure, Roncq, Rubrouck, Sainte-Marie-Cappel, Saint-Jans-Cappel, Saint-Sylvestre-Cappel, Sercus, Staple, Steenbecque, Steenvoorde, Steenwerck, Strazeele, Terdeghem, Thiennes, Vieux-Berquin, Wallon-Cappel, Warneton, Wemaers-Cappel, Werviq-Sud, Winnezeele, Zermezeele, Zuytpeene.