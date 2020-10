Nord : 83 hospitalisations supplémentaires en une semaine, selon le dernier bilan de l'ARS ce jeudi

L'épidémie gagne du terrain dans le Nord et le Pas-de-Calais. Selon le dernier point de situation publié ce jeudi 8 octobre par l'Agence régionale de santé des Hauts-de-France, on compte 83 hospitalisations supplémentaires depuis le 30 septembre dans le Nord à cause du Covid-19, dont 9 en soins intensifs, ce qui signifie que nous sommes passés de 298 à 381 personnes hospitalisées entre le 30 septembre et le 7 octobre.

Dans le Pas-de-Calais, l'ARS signale 32 hospitalisations supplémentaires, dont 4 en soins intensifs.

Des chiffres en hausse

Entre le 28 septembre et le 4 octobre, 5.573 personnes ont été testées positives dans le Nord et 1.704 dans le Pas-de-Calais.

Dans le Nord, le taux d'incidence, c'est-à-dire le nombre de personnes positives au test PCR pour 100.000 habitants, est passé de 204,6 à 215,3 par rapport au précédent bilan publié le 1er octobre. Il est passé de 106,1 à 117,3 dans le Pas-de-Calais.

Entre le 30 septembre et le 7 octobre, 22 personnes sont mortes du Covid-19 dans le Nord, 12 dans le Pas-de-Calais.