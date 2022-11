Nord de Nantes : 120 appareils distribués gratuitement aux habitants pour mesurer leur exposition au radon

Une nouvelle campagne est organisée pour sensibiliser les Nantais aux dangers du radon, un gaz radioactif présent naturellement dans le sol de la ville, à des doses potentiellement élevées. En effet, Nantes a été placée par l'IRSN (Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire) en zone 3, c'est-à-dire "risque moyen à élevé", sur une échelle de 1 à 3.

Deuxième cause de cancer du poumon

Cette nouvelle campagne cible cette fois les quartiers nord de la ville : Pont du Cens-Côte d'Or, Petit Port-Bourgeonnière et Université-Jonelière. Après une réunion publique jeudi 17 novembre, une permanence sur le thème du radon est organisée ce mercredi à la maison de quartier La Mano à Nantes, de 14h à 18h.

L'idée est d'informer les habitants de ces quartiers sur les risques liés au radon. En milieu confiné, à des doses élevées et sur une très longue durée, l'exposition à ce gaz peut être très dangereuse. "Le radon est considéré comme la deuxième cause de cancer du poumon, mais loin derrière le tabac, explique Fabrice Guyard, chargé de projet santé-environnement à la direction de la santé publique de Nantes Métropole. Le radon est un gaz radioactif qui s'inhale et dans certaines conditions il peut augmenter le risque d'avoir un cancer du poumon."

Aérer dix minutes matin et soir

C'est pourquoi les autorités veulent sensibiliser les Nantais à la présence de radon dans leur domicile, là où l'exposition prolongée est la plus problématique. Elles proposent des dosimètres gratuits, des petits boîtiers qui mesurent le taux de radon dans une pièce pendant deux mois. Ensuite les résultats de ce dosimètre sont analysés en laboratoire. Au-delà d'un certain seuil (300 bequerels par m³), ce taux peut présenter un danger pour la santé.

Mais il existe des solutions pour assainir son logement. "Si vous êtes dans des taux relativement faibles, on vous conseillera d'aérer plus votre logement, matin et soir pendant environ dix minutes, souligne Gérard Allard, référent santé-environnement à l'UFC Que Choisir à Nantes. Si vous avez un taux moyen, on vous donnera des points de vigilance, par exemple le fonctionnement de l'aération entre les pièces." De petits travaux d'étanchéité du sous-sol peuvent aussi régler le problème.

Un quart de taux de radon anormalement élevés

Lors de cette campagne, environ 120 dosimètres ont été distribués gratuitement aux habitants du nord de Nantes. Les résultats des analyses seront rendus en avril prochain. Environ 1.500 mesures de radon ont été effectuées à Nantes depuis une quinzaine d'années. Un quart ont révélé des taux de radon supérieurs au seuil normal. Les concentrations les plus importantes ont été relevées à l'ouest de la ville à cause du sous-sol granitique du Sillon de Bretagne_._