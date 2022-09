Nord Franche-Comté : des médecins se mobilisent pour soulager les urgences

Dans le Nord Franche-Comté, un dispositif unique en France permet de soulager un peu les Urgences de l'hôpital. Il s'agit d'un réseau de médecins généralistes qui se tiennent prêt à accueillir les urgences qui ne seraient pas vitales. Ce sont les consultations non programmées.

Un millier de consultations non programmées ont été assurées l'an dernier dans le Nord Franche-Comté

Imaginez que vous vous réveilliez avec 40 de fièvre, des vertiges. Impossible d'aller travailler. Vous appelez votre médecin généraliste mais, manque de chance, il est en congé. Vous tentez d'autres médecins en vain. Vous pensez que votre seul recours, ce sont les Urgences. Eh bien non ! Dans le Nord Franche-Comté, il y a une autre solution : ce sont les consultations non programmées.

un dispositif unique en France

Ce dispositif unique en France a été mis en place il y a 4 ans. Il s'agit d'un réseau de médecins généralistes du Nord Franche-Comté qui bloquent des créneaux pour accueillir ces patients sans solutions, qui ont besoin d'un rendez-vous dans la journée mais dont le médecin traitant est en congé par exemple. Ils inscrivent des créneaux dédiés dans un agenda partagé et ces rendez-vous sont réservés pour les consultations non programmées. Les patients n'y ont pas directement accès mais les Urgences, le 15 ou même les pharmaciens peuvent prendre en un clic un rendez-vous pour le patient qui en a besoin.

Un millier de consultations sur un an

"Il y a encore trop de gens qui vont aux urgences pour des urgences qui ne sont pas vitales. Les consultations non programmées permettent de soulager le services d'urgences de l'hôpital Nord Franche-Comté", estime le Dr Bobey, médecin généraliste à Menoncourt, membre du dispositif depuis sa création. Le réseau revendique aujourd'hui 42 salariés, qui ont assuré, par exemple l'an dernier, un millier de consultations non programmées, avec un pic en juillet août et lors des épidémies.

Il faudrait multiplier les créneaux par dix - Luc Sengler, chef des Urgences de l'hôpital Nord Franche-Comté

Pour Luc Sengler, chef du service des Urgences de l'hôpital Nord Franche-Comté, c'est une initiative qui va dans le bon sens mais il tempère : "ça permet effectivement de soulager les urgences, c'est vraiment une bonne chose mais pour désengorger les Urgences, il faudrait multiplier par dix le nombre de créneaux proposés actuellement par le dispositif". Actuellement, les Urgences de l'hôpital Nord Franche-Comté reçoivent en moyenne chaque jour une trentaine de patients qui ne relève pas des urgences vitales, selon Luc Sengler.