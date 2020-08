Nord Franche-Comté : les demandes de tests Covid explosent

En l'espace de quelques semaines, les demandes de tests de dépistage du Covid-19 ont explosé dans le Nord Franche-Comté. C'est le constat des laboratoires BioAllan, qui regroupent l'ensemble des laboratoires de Belfort et Montbéliard (hors hôpital).

Plus de 200 tests chaque jour

"Au mois de mars on avait très peu de demandes puisque la Sécurité Sociale avait défini des critères très stricts pour que les patients puissent être testés, explique Gaël Maréchal, biologiste au laboratoire Gay-Vauban à Belfort et co-responsable des laboratoires BioAllan. Depuis le déconfinement les demandes ont augmenté puisqu'il y avait les voyages à l'étranger, la reprise du travail, mais depuis le mois de juillet tous les tests sont pris en charge à 100% et depuis les demandes explosent. En juin on était à une petite centaine de tests par jour, là tout le mois de juillet on était à plus de 200 chaque jour."

Au drive de Trévenans sont accueillis uniquement les patients qui présentent des symptômes ou ceux qui ont été en contact avec un malade. Les laboratoires de ville, eux, accueillent tous ceux qui n'ont pas de symptômes.

Un taux de résultat positifs qui reste stable

"Actuellement on peut tester toutes les personnes qui viennent, poursuit Gaël Maréchal. Il y a des entreprises qui imposent à leurs personnels des tests pour la reprise du travail ou des personnes qui vont travailler à l'étranger dans des pays qui imposent un test au départ. Il y a aussi tous les clubs sportifs où il y a une vie en communauté ou les centres de réadaptation qui font des tests réguliers pour les sportifs ou pour l'ensemble du personnel et des patients. Et puis on a aussi quelques personnes qui viennent d'elles-mêmes pour savoir si elles sont potentiellement contagieuses ou alors pour des enfants qui étaient sous la garde de la mère et qui repartent sous la garde du père par exemple."

Pour autant, le nombre de tests positifs lui reste stable, entre 1 et 2%.