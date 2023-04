Nord-Isère : l'ARS alerte sur une multiplication des méningites dans l'Est lyonnais

Le phénomène s'est résorbé à Chambéry, il reste marqué dans l'Est lyonnais : le secteur autour de Pont-de-Chéruy connait depuis bientôt deux ans une flambée de cas d'infections au méningocoque B. C'est une bactérie qui peut parfois provoquer des méningites ou des septicémies lorsque le système sanguin est atteint, avec des formes entrainant plusieurs semaines de passage en réanimation. "Deux symptômes doivent particulièrement alerter : une fièvre élevée mal tolérée, et/ou une ou plusieurs taches rouges ou violacées d’apparition rapide (purpura)" précise l'Agence Régionale de Santé

Des infections qui touchent surtout les 16-24 ans

Dans toute la région, 17 cas ont été recensés depuis septembre 2021, dont 5 dans un périmètre très réduit d'une dizaine de communes de l'Est lyonnais, juste au nord-est de l'aéroport Saint-Exupéry. Un chiffre qui peut sembler faible, mais en réalité très élevé par rapport aux standards, pour cet agent pathogène à la transmission difficile, qui passe souvent par les échanges de salive.

Suffisant en tout cas pour alerter l'Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes, qui a lancé et relance maintenant une campagne de vaccination. Si les enfants âgés de 0 à 2 ans sont déjà partout concernés par ce vaccin, le remboursement a été étendu aux 16-24 ans, la tranche d'âge de loin la plus touchée dans l'Est lyonnais jusqu'ici.

Une vaccination encore très limitée

Des courriers ont d'ailleurs été envoyés dans les foyers des 5 000 jeunes de cette tranche d'âge sur les dix communes au cœur du phénomène. Il s'agit en Isère de Villette-d’Anthon, Janneyrias, Anthon, Chavanoz, Charvieu-Chavagneux, Pont-de-Chéruy, Tignieu-Jameyzieu, Saint-Romain-de-Jalionas, Leyrieu, ainsi que Pusignan dans le Rhône. Mais selon l'ARS, seuls 15% des jeunes ciblés ont été se faire vacciner, d'où la relance de cette campagne de sensibilisation. Au total, un territoire élargit à 90 communes de l'Isère, du Rhône et de l'Ain est concerné par cette campagne.

Alors où se faire vacciner ? L'ARS rappelle qu'il est possible de se faire vacciner en pharmacie ou chez son médecin après que ce dernier ait prescrit le vaccin au patient, dans des centres de vaccination ou dans des centres de santé universitaires. Par ailleurs, pour ces jeunes adultes dépourvus de mutuelle, un accord a été conclu avec une dizaine de pharmacies du secteur pour rembourser intégralement ce vaccin, aux jeunes de la tranche d'âge ciblée, pour faire tomber les barrières à aller se faire vacciner