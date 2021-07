Nord : le port du masque obligatoire dans 9 communes du littoral jusqu'au 2 août

Le préfet du Nord, Michel Lalande, annonce ce lundi le rétablissement de l'obligation du port du masque dans les zones les plus fréquentées de neuf communes du littoral, afin de freiner la progression du variant Delta du Covid-19. Il s'agit des communes de Zuydcoote, Ghyvelde, Leffrinckoucke, Dunkerque, Grande-Synthe, Loon-Plage, Gravelines, Bray-Dunes et Grand-Fort-Philippe.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Cette obligation concerne les personnes de plus de 11 ans et "les zones à forte concentration de population notamment les zones piétonnes", jusqu’au 2 août inclus. La préfecture indique que "les mairies préciseront les zones et axes sur lesquels cette obligation s’applique". Cette mesure concerne aussi les aires d'autoroute, mais pas les plages et les espaces naturels remarquables.