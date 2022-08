Nord-Mayenne : le transfert de la garde ambulancière met en pétard une quarantaine d'élus locaux

Encore un coup de canif dans l'offre médicale du Nord-Mayenne ? C'est la désagréable sensation qu'ont les élus locaux. À partir du 1er septembre, l'Agence Régionale de Santé a décidé de transférer la garde ambulancière de de Javron-les-Chapelles à Mayenne. Cette décision concerne tout le territoire français, puisque le ministère de la Santé impose par décret une modification de l'organisation des transports sanitaires urgents et de leur participation à la garde.

Un sentiment d'abandon de la part de l'État

Depuis 2006, trois ambulanciers privés sont basés dans un appartement mis à disposition gratuitement par la commune de Javron-les-Chapelles. Ces sociétés ambulancières assurent le transport sanitaire de patients, de 20h à 8h la semaine et le samedi, dimanche et jours fériés de 8h à 20h. Faire partir les ambulances de Mayenne et non plus de Javron-les Chapelles, est un grand risque, explique Diane Roulland, présidente de la communauté de communes du Mont des Avaloirs. "Je vais prendre l'exemple de Lignières-Orgères qui est au nord de notre territoire : en partant de Mayenne, les ambulanciers mettront un peu plus de 45 minutes dans le bourg de Lignières".

Depuis 2006, la commune de Javron-les-Chapelles met à disposition gratuitement un appartement pour les trois ambulanciers privés. Le transfert de la garde ambulancière à Mayenne aura des conséquences fâcheuses pour les pompiers, estime Didier Le Dauphin, maire de Javron-les-Chapelles. "Les sapeurs pompiers, d'après moi, ne seront plus mobilisables pour des éventuels accidents ou incendies. J'ai été 35 ans sapeurs pompier. On est déjà en manque de bras alors s'ils travaillent la nuit... Les pompiers sont bénévoles et ils ont aussi un métier la journée" déclare l'élu.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Un "équilibre" à trouver

44 élus ont donc signé un courrier au Préfet de la Mayenne, relayé sur les réseaux sociaux. Olivier Richefou, le président du conseil départemental de la Mayenne et président de la conférence nationale des services d'incendie et de secours (CNSIS) estime qu'il n'y a pas eu assez de concertation dans ce dossier. "Il y a eu une réunion au mois de juin. Et il était convenu que cette réunion principale soit suivie, dans chaque territoire concerné, de réunions techniques avec l'ensemble des acteurs. Parce que, ce que les ambulanciers ne vont pas faire, ce sont les pompiers qui vont le faire. Et les pompiers autant vous le dire : ils ne sont pas corvéables à merci. Et donc, il est nécessaire de trouver un juste équilibre dans chaque territoire _pour que cette garde ambulancière puisse être assurée dans les meilleures conditions possibles_. Avec, à la fois, toujours des ambulanciers privés dans certaines périodes, sans doute dans la journée. Et peut être les soirs, les nuits et les week-end par davantage d'interventions des sapeurs pompiers" détaille Olivier Richefou.

Contactée, l'Agence régionale de santé n'a pas encore répondu aux sollicitations de France Bleu Mayenne.