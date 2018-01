Lille, France

"C'est d'abord un scandale de communication, plus qu'un scandale sanitaire", l'association Robins des Bois monte au créneau. Car ces diagnostics de pollution datent de plusieurs années, ils ont été transmis aux mairies, départements, régions qui gèrent les écoles, collèges et lycées. Et selon l'association, l'information n'a pas été transmise aux parents d'élèves et aux personnels des établissements concernés.

Dans les Hauts-de-France, 121 écoles, collèges, lycées ont fait l'objet de diagnostics et 21 se retrouvent classés C, la plus mauvaise note. "Ca veut dire qu'il y a des traces de pollution dans l'eau ou dans les sols, du plomb par exemple. C'est à cause de l'héritage industriel. Ces établissements ont été construits à côté d'anciennes usines, d'anciennes filatures, d'anciens garages et donc la pollution est restée", explique le porte-parole de Robins des Bois. Pour l'association ces établissements classés C doivent faire l'objet de mesures.

Jacky Bonnemains, porte-parole de Robins des Bois Copier

Certaines communes ont déjà agi : à Lille ou Roubaix les terres des écoles concernées ont été par exemple changées. "Et il n'y a pas de risque pour la santé des enfants, rassure l'adjoint au développement durable de la ville de Roubaix Alexandre Garcin. Il faudrait que les enfants mangent beaucoup de terre pour être exposés à la pollution".

Reportage à Roubaix, devant une école présentant des traces de pollution Copier

La carte et la liste des établissements présentant des traces de pollution est à retrouver sur le site internet de Robins des Bois : http://www\.robinsdesbois\.org