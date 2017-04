Nord-Pas de Calais: le risque allergique au pollen au plus fort

Sale temps pour les allergiques! Avec le retour du printemps, les pollens font eux aussi leur grand retour. Les yeux qui piquent, le nez qui gratte, pas facile pour les allergiques!

Selon l'Association pour la Prévention de la pollution atmosphérique basée à Loos, le risque allergique est en ce moment à son niveau maximal dans les Hauts de France: à 5 sur une échelle de 5. La faute aux pollens de bouleau qui arrivent les premiers. Et la mauvaise nouvelle, c'est qu'avec les prévisions météo des prochains jours, cet épisode est parti pour durer quelques semaines. Il va falloir prendre son mal en patience!

Pas de solution miracle mais des petits conseils que vous donne Aurore Roynette, de l'association de prévention :" Il faut se tenir le plus éloigné possible des bouleaux, reconnaissables à leur tronc blanc. Idéalement, il faut porter des lunette de soleil à l'extérieur, ça va limiter l'irritation des yeux". Autre conseil: ne pas aérer son logement aux heures les plus exposées de la région, entre 9h et 16h mais au contraire, aérer au petit matin ou en toute fin de journée. Et puis prendre une douche avant de dormir et ne pas faire sécher son linge à l'extérieur.

www.pollen-hautsdefrance.fr