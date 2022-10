Normandie : l'épidémie de bronchiolite repart, le pic attendu à la fin du mois d'octobre

Depuis plusieurs jours, les parents reprennent rendez-vous chez le médecin et le kiné. Le nombre de consultations augmentent et pour cause, la bronchiolite est de retour en Normandie. A Grand-Quevilly près de Rouen (Seine-Maritime), le cabinet où exerce Christophe Lavenu, kinésithérapeute et référent Normandie pour le réseau bronchiolite commence à recevoir de plus en plus de nourrissons.

La bronchiolite regagne du terrain

"La bronchiolite reprend du terrain. Nous avons été alertés par la veille épidémique il y a une dizaine de jours. Les consultations augmentent chez SOS médecins et au niveau du CHU. La semaine dernière, la veille épidémique a classé la Normandie, première région en phase pré épidémique", explique Christophe Lavenu.

Les consultations augmentent. Dans les cabinets, les bébés commencent à arriver pour les surveiller ou les soigner. "Souvent ce sont des enfants qui ont le nez qui coule. Et qui tousse. Les parents l'emmènent chez le médecin et le médecin prescrit une ordonnance pour qu'ils viennent nous voir. Nous voyons en ce moment cinq bébés par jour. En plein pic d'épidémie, ça peut monter jusqu'à 15 bébés", détaille Christophe Lavenu.

Le premier pic de l'épidémie est attendu à la fin du mois d'octobre. "Une pause grâce aux vacances de la Toussaint. Et ensuite lorsque les enfants sont retournés à l'école, en structure, la bronchiolite va continuer à prospérer pour nous faire le fameux pic des fêtes de fin d'année", ajoute le kinésithérapeute.

L'an dernier, 1.585 nourrissons ont été pris en charge par des kinés en Normandie. Selon Santé Publique France , entre lundi 26 septembre et lundi 2 octobre, 1.491 bébés de moins de deux ans ont été hospitalisés en France. La bronchiolite touche en moyenne 460.000 enfants par an, soit un tiers des nourrissons.

