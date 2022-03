Normandie : les allergies au pollen reviennent, aggravées par la pollution

"Quelqu'un d'allergique va faire des symptômes peut-être plus marqués parce qu'il a les muqueuses irritées par la pollution, explique Olivia Bauvin, allergologue au CHU de Rouen, invitée de France bleu Normandie ce lundi 28 mars, la pollution qui peut aussi modifier certains pollens et les rendre plus allergisants."

Il y a des patients qui disent avoir des symptômes moins sévères, moins marqués en portant un masque.

"On imagine bien que le masque peut filtrer le passage des pollens, poursuit-elle. En revanche, ça n'est pas un remède miracle parce que certes ça protège le nez et la bouche mais pas les yeux. Et puis, quand on a le nez obstrué, on peut être gêné par le port du masque."

Entretien avec le Dr. Olivia Bauvin, allergologue au CHU de Rouen Copier

Comment savoir à quel pollen on est allergique ? "Tout dépend du moment dans l'année car selon les périodes, c'est différents pollen, assure l'allergologue, et puis ça va être aussi en fonction des tests que l'on va faire dans le sang ou sur la peau. Il y des pollens d'arbre, ou plutôt issus de plantes."

Actuellement, selon Atmonormandie, c'est le pollen de Frêne qui est le plus présent. "On commence aussi a avoir les pollens de bouleau", continue Olivia Bauvin.