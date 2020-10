Normandie : les tests antigéniques sont arrivés dans la région

Les tests antigéniques sont plus rapides mais moins sûrs que les tests PCR

L'Agence régionale de santé de Normandie a reçu 227 000 tests antigéniques qui doivent être dispatchés afin d'être utilisés dès la semaine prochaine dans toute la région.

Ces tests permettent d'obtenir des résultats rapides. Le prélèvement est le même qu'en PCR à savoir nasopharyngé mais le résultat est bien plus rapide : en 15 à 30 minutes on peut savoir si un patient est positif ou non au Covid-19. Le test est toutefois un peu moins fiable que le test PCR.

Des tests pour les EHPAD, les étudiants, les clusters

Ces tests n'ont pas vocation à être utiliser pour le grand public mais pour des situations bien précises.

En premier lieu, les personnels des EHPAD mais aussi les étudiants et les personnels des campus universitaires explique l'ARS Normandie. Ils pourront également servir à tester rapidement dans les situations de foyers (clusters) ou bien aux urgences des hôpitaux.

Ces campagnes de test doivent commencer en début de semaine prochaine.