Nos animaux de compagnie ont souffert des épillets cet été

Comme chaque été nos amis les bêtes ont subi la prolifération des épillets dans les champs, les forêts et les jardins. Ce petit harpon végétal peut provoquer de graves blessures chez les animaux.

Baloo, 9 ans, a reniflé un épillet, à la mi-août. Passage direct aux urgences pour le toutou et son maître Paul-Eric.

Occitanie, France

Les vacances scolaires touchent à leur fin, ce qui ne sera pas pour déplaire à nos animaux de compagnie. L'été c'est aussi la saison, beaucoup moins réjouissante, des épillets. Une saison qui va du mois de mai jusqu'à la fin août, environ.

Passage immédiat aux urgences vétérinaires

Les épillets sont ces petits épis de maïs, de blé ou d'orge qui sèchent et se détachent de leur tige avec la chaleur. Il y en a partout dans les champs, les forêts et les jardins, et ils finissent vite dans le pelage ou les orifices de nos animaux, ce qui peut provoquer de graves blessures.

C'est ce qui est arrivé à Baloo, 9 ans, à la mi-août à Fonbeausard près de Toulouse. Un épillet s'est niché dans la truffe du croisé Labrador et Dogue. "Très bêtement, en se roulant dans le jardin, il a reniflé un épillet, explique son maître Paul-Eric. L'épillet est tout de suite remonté dans le nez, Baloo a éternué, et au bout d'un moment il a éternué du sang."

Passage direct par la case des urgences vétérinaires. Baloo a dû être opéré pour qu'on lui retire cette sorte de harpon végétal. Une réaction immédiate qui est la bonne, alors que tous les propriétaires n'ont pas conscience du danger. Paul-Eric, lui, a fait du bénévolat dans un chenil. "Je savais que c'était pas juste une crise d'allergie. Et le vétérinaire m'a expliqué que s'il y a une chance que l'épillet finisse simplement par être avalé par le chien, il peut aussi perforer n'importe quel organe."

Difficile de repérer un épillet puisqu'il remonte très vite à l’intérieur des orifices. Et il existe des symptômes divers : si l'animal éternue frénétiquement par exemple, ça peut être un épillet dans la truffe, ou alors dans l'oreille s'il secoue beaucoup la tête. Dans ce cas il faut l'amener illico chez le véto !

Les gestes à connaître

Un danger qui touche beaucoup d'animaux ! Cet été à la clinique vétérinaire Vét-Urgentys à Toulouse, 1 intervention sur 4 était liée aux épillets. Alors pour éviter que toutous et matous n'en attrapent pendant leur balade, on a demandé les conseils d'un des vétérinaires de l'établissement, Maxence de Jouvencel. A écouter ci-dessous.