Nos données 5G, nouveau pétrole des opérateurs mobiles ?

Avec la 5G, les opérateurs mobiles vont avoir accès à une quantité de données sans précédent. Un possible problème souvent peu abordé qui pourrait être lourd de conséquences.

Dans "C'est déjà demain", Églantine Éméyé nous transporte dans un monde futur qui a déjà commencé : celui de la 5G. Activée progressivement depuis décembre 2020 sur le territoire français, cette nouvelle génération de technologies d'échange de données fait débat. Le professeur d’université, informaticien et spécialiste des réseaux Guy Pujolle est invité dans l'émission pour nous éclairer sur le vrai du faux de la 5G. Il pointe du doigt les possibles dangers potentiels. Les risques ne sont pas forcément ceux dont on parle le plus : la sécurité de nos données personnelles en fait partie.

Un enjeu pour la sécurité des données

Le déploiement de l'utilisation de la 5G va permettre des échanges de plus de données en moins de temps. Nos appareils risquent donc d'envoyer toujours plus d'informations qui transiteront pas les opérateurs avant d'arriver vers les serveurs destinataires. Selon le professeur Guy Pujolle, notre activité numérique est au cœur d'un enjeu économique énorme : "les données, c'est le pétrole du 21e siècle".

Les données, c'est le pétrole du 21e siècle.

Il pointe du doigt un risque majeur concernant la quantité de nos activités en ligne qui pourraient nous échapper car "toutes nos données vont passer par les centres de données des opérateurs". Ces entreprises pourraient donc avoir accès à nos informations sensibles, qui ont une forte valeur sur le marché. Si nos informations sont récupérées, elles peuvent être analysées et exploitées pour faire du profit, avec de la publicité ciblée par exemple.

Toutes nos données vont passer par les centres de données des opérateurs.

Il y aurait "un danger potentiel de l'exploitation de nos données" par les opérateurs mobiles qui pourraient devenir des géants de la data. Vont-ils remplacer les puissants GAFAM actuels (Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft) ? L'informaticien ne se prononce pas mais pose la question.

Chiffrer ses données, une solution possible

En réponse à ce risque d'exploitation de nos data, peu de solutions non contraignantes existent.

Le chiffrement est l'une des meilleures réponses pour ceux qui souhaiteraient garder leurs données en sécurité. Ce cryptage permet à une information de n'être lisible que par ceux qui en détiennent le code de décryptage.

Cette solution a toutefois ses limites : les clés de cryptage coûtent cher à mettre en place. Elles sont aussi souvent détenues par ceux qui les créent : "C'est en général les opérateurs qui nous les donnent. Et puisqu'ils nous les donnent : ils les ont".

100 000 attaques tous les jours dans le monde

Les moyens mis en place pour éviter les dérives d'exploitation de données privées ne seraient pas suffisants. Le professeur rappelle qu'il y a chaque jour plus de 100 000 attaques informatiques dans le monde "c'est vraiment de la folie, parce qu'on veut récupérer ces données".

Même si les opérateurs diront qu'ils ne vont pas se servir des data, méfiance : "Il faut trouver des solutions pour être sûr que nos données sont pas exploitées à notre insu."

Santé, environnement, économie, innovation... Trouvez les réponses à toutes vos interrogations sur la 5G dans l'émission "C'est déjà demain" du mercredi 24 mars, à écouter sans modération juste ici. Vous y retrouverez Guy Pujolle, professeur des universités, informaticien et spécialiste des réseaux. Il est l'auteur du livre "Faut-il avoir peur de la 5G ?" aux éditions Larousse.