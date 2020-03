Coronavirus : "Nos établissements sont totalement vides", déplore la fédération de l'hospitalisation privée

"Sur la région Ile-de-France, nous avons plus de 250 établissements privés. Nous sommes une force d'appoint. Mais nous ne sommes pas sollicités", s'emporte Lamine Gharbi, président de la Fédération de l'hospitalisation privée, invité de France Bleu Paris ce mercredi, alors que le cap des 1.000 patients graves atteints du coronavirus a été franchi en région parisienne.

"C'est un contre-sens, il faut que le public et le privé se parlent plus", assure-t-il. "Nous sommes encore dans les guerres de chapelle."

"Vous pouvez venir vous faire dépister"

La Fédération l'assure, les patients peuvent venir se faire dépister dans les établissements privés. "Il n'y a rien à payer", assure Lamine Gharbi. "Nous pouvons prendre en charge les patients. Vous serez dépistés, vous n'aurez rien à payer, c'est la sécurité sociale qui nous rémunère".

En revanche, les hôpitaux privés réclament eux aussi davantage de moyens pour mener ces dépistages. "Il manque des écouvillons, des réactifs, on ne peut même pas dépister la totalité de notre personnel soignant. On se demande comment c'est possible en France", explique le président de la Fédération de l'hospitalisation privée.