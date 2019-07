"Nos patients ne sont pas des sous-patients" : une nouvelle grève à l'hôpital de Cadillac

Cadillac, France

Mercredi 31 juillet, des personnels de l'hôpital de Cadillac seront en grève, à l'appel de la CGT. Le syndicat, majoritaire, dénonce le manque d'effectifs, notamment en psychiatrie. Pour la première fois de son histoire, cet été la direction ferme la moitié de l'unité de géronto-psychiatrie : il n'y aura plus que quinze lits au lieu de trente. Une décision de la direction "en raison du manque de recrutement infirmier sur le mois d'août ainsi que la nécessité d'opérer des travaux de réfection complet des sols de cette unité, qui pourront être plus aisément rapidement conduits avec une aile fermée" explique Louise Colas, directrice des ressources humaines.

Ces manques d'effectifs sont dénoncés depuis au moins trois ans par la CGT de Cadillac, selon Jocelyne Gout, la secrétaire générale : "On a des effectifs juste à la limite pour assurer le requis. Dès qu'il y a un arrêt maladie ou un congé maternité, des absences non remplacées ou remplacées partiellement, ajoutées aux volontés de faire des économies, cela aboutit à la situation dans laquelle on est."

Jocelyne Goût, secrétaire générale de la CGT de Cadillac Copier

Le manque de personnel a des conséquences sur les soins selon elle : "En psychiatrie, quand on ne peut pas travaille ça se voit moins : on ne décale pas une intervention mais on travaille moins bien. On aura davantage de passages à l'acte et de contentions physiques. On ne demande pas de revalorisation salariale, mais simplement de travailler correctement ; nos patients ne sont pas des sous-patients."

La direction, elle, assure que "des perspectives de recrutement au mois de septembre permettront de résoudre cette problématique." En raison de la fermeture de la moitié de l'unité de géronto-psychiatrie, les admissions y sont bloquées et la direction demande "dans la mesure du respect de leur état clinique" de faire sortir progressivement les patients qui occupent actuellement les quinze lits.