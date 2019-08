Notre-Dame et le plomb : le Ministère de la Culture se défend des accusations de négligences

Il y avait urgence à lancer le chantier de Notre-Dame le plus vite possible, car le risque d'effondrement est toujours possible : c'est la défense du Ministère de la Culture face aux reproches d'avoir négligé la santé publique pour commencer les travaux sans se soucier des poussières de plomb.