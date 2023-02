"Notre métier est en danger" : en Meurthe-et-Moselle, les médecins libéraux à nouveau en grève ce mardi

Son cabinet sera encore fermé ce mardi 14 février. Le docteur François Thébault, installé à Haussonville, se joint au mouvement de grève nationale. Pas question pour lui que des infirmières de pratique (IPA) avancée puissent consulter ou prescrire à sa place, comme le prévoit la loi Rist, discutée par les sénateurs ce mardi. "Cela pose un problème, une infirmière fait trois ou quatre ans d'études, nous en faisons neuf ou dix. Nous avons des compétences différentes", estime-t-il. "Notre métier est en danger, et cela va simplement rajouter quelqu'un dans le mille feuille de la prise en charge", insiste le docteur.

Avec ce texte, le gouvernement entend pallier le manque de médecins dans certaines régions, mais cette solution ne convainc pas la profession, qui est vent debout. "Nous apprenons pendant 10 ans à faire des diagnostics, donc donner à une infirmière la possibilité de faire ces consultations, c'est difficile. L'IPA n'est pas apte à faire un diagnostic médical", abonde la docteure Soline Guillaumin, porte-parole de l'association Médecins pour demain, à l'initiative de cette nouvelle journée de mobilisation.

Une fronde jusqu'au conseil de l'ordre

Les médecins ne sont pas contre "travailler avec les IPA", mais "nous refusons un transfert de compétence", insiste Soline Guillaumin. Elle alerte aussi sur une "perte de chance" pour les patients, "si le diagnostic n'est pas bien fait". Chez les patients, les avis sont partagés. "C'est un peu dangereux parce que ce qui peut paraître bénin peut être grave", dit Véronique. "Une infirmière est tout à fait capable de voir ces choses-là, je lui ferais confiance", tempère une autre.

Signe de cette fronde, même le conseil de l'ordre des médecins appelle à manifester. "C'est la première fois depuis 20 ans que je vois cela", assure Franck Bresler, le président meurthe-et-mosellan. Selon lui, la solution proposée par le gouvernement ne peut pas fonctionner : "On reçoit des mails à l'ordre de médecins qui disent : comment faire pour devenir IPA puisque mon diplôme ne vaut plus rien ? Les rémunérations seront les mêmes ! D'autres médecins menacent de se mettre en secteur 3, c'est-à-dire non conventionné pour avoir une meilleure rémunération", insiste-t-il.

Cette proposition de loi arrive dans un contexte très tendu, dans lequel les médecins libéraux réclament aussi une hausse du prix de la consultation.