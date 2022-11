"Notre système de santé s'effondre" : grève des soignants de l'hôpital psychiatrique de Montfavet ce mardi

Les signants dénoncent "une situation alarmante de la psychiatrie publique". Ces professionnels des hôpitaux psychiatriques sont appelés à une grande journée de grève ce mardi partout en France. Un rassemblement est prévu à Paris, devant le ministère de la Santé, à 11h. Et en Vaucluse, les soignants de l'hôpital psychiatrique de Montfavet, près d'Avignon, se retrouvent à partir de 12h30 devant l'établissement.

Ils dénoncent à la fois le manque de moyens, de médecins, d'infirmières, de lits et la souffrance des malades qui s'aggrave depuis le début de l'épidémie de Covid. "On perd le sens de notre travail, on n'est plus forcément dans le soin, résume Claire Moreno, infirmière psy à l'hôpital de Montfavet et représentante de la CGT. On n'arrive plus à être auprès des patients parce qu'on est surchargés devant des écrans d'ordinateur".

Cette soignante parle même un délitement de l'ensemble du système de santé en France. "On est sur un effondrement de notre système de santé, une casse du service public de façon générale. Il nous faut vraiment des moyens", implore-t-elle. Et cela passe notamment par une hausse générale des salaires dans l'hôpital public : "Dans les années 1980, une infirmière touchait 1,8 fois le Smic. Aujourd'hui on est à 1,2 fois le Smic. Certes, il y a eu le Ségur de la santé, mais c'est vraiment insuffisant et surtout ce qui nous donne d'un côté et nous l'ont déjà enlevé de l'autre".