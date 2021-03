"Notre volonté c'est de ne pas reconfiner, mais la situation est très tendue" dit le directeur de l'ARS PACA

Cinq jours de sursis pour les Bouches-du-Rhône et le Var placés sous surveillance par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de Covid-19. Cinq jours. Vendredi, la sentence tombera : serons-nous reconfinés comme dans les Alpes-Maritimes ? La situation sanitaire est en tout cas préoccupante dans les deux départements même si, d'après le directeur de l'Agence régionale de santé Philippe De Mester, elle a tendance à se stabiliser dans les Bouches-du-Rhône :

"Depuis quelques jours dans les Bouches-du-Rhône, les choses sont stabilisées à un niveau très élevé. Malheureusement, on a encore une forte tension dans les services hospitaliers, mais le taux d'incidence (330 pour 100.000 habitants) semble marquer le pas. Dans le Var, les choses sont un peu différentes. Sur la zone de Toulon, la situation est assez calme mais sur d'autres zones comme Fréjus ou Draguignan, c'est très préoccupant."

Voilà donc pourquoi le gouvernement se donne quelques jours avant de prendre des décisions, les élus, préfets et professionnels de santé discutent et réfléchissent à d'éventuelles mesures comme celle tant redoutée du confinement le week-end. Philippe De Mester estime que c'est vraiment le dernier recours : "Nous discutons pour trouver le bon ajustement des mesures, évidemment que notre souci à tous c'est de ne pas reconfiner, d'attendre le plus longtemps possible, d'après la situation de la façon la plus juste et de ne reconfiner que vraiment si il n'y a pas d'autres solutions".

Les hôpitaux publics sous tension

En France, on devrait repasser au-dessus de la barre des 3.500 patients en réanimation. Dans les hôpitaux de la région aussi la situation est très tendue, confirme le directeur de l'ARS : "On est en limite depuis pas mal de temps. On jongle avec ça, jour après jour, en fonction des sorties et des entrées, on est vraiment en situation très tendue. Notre rôle c'est d'équilibrer entre les hôpitaux du public et du privé".