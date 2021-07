Le ministre de la santé Olivier Véran était en déplacement ce vendredi en Haute-Savoie, à Annecy. Il annonce une reprise de la dette des hôpitaux d'Annecy et Annemasse dans le cadre du Ségur de la santé.

"Nous allons reprendre la dette des hôpitaux d'Annecy et Annemasse" annonce Olivier Véran en Haute-Savoie

Après son déplacement la veille au centre de vaccination Savoiexpo à Chambéry, le ministre de la santé Olivier Véran s'est rendu ce vendredi vers 13h en Haute-Savoie, à Annecy, pour y préciser la déclinaison territoriale du Ségur de la santé. Plusieurs dizaines de manifestants, dont des soignants, étaient rassemblés devant la Préfecture, sous haute protection policière.

Reprise de la dette des hôpitaux d'Annecy et Annemasse

Dans le cadre du Ségur de la santé, Olivier Véran a notamment annoncé une reprise de la dette des hôpitaux d'Annemasse et d'Annecy, à hauteur de 20 millions d'euros pour le centre hospitalier Annecy Genevois (Change) et de 37 millions d'euros pour le centre hospitalier Alpes Léman. Au niveau national, ce sont 19 milliards d’euros qui vont être débloqués par l'Etat pour relancer l’investissement dans les hôpitaux et assainir leur situation financière.

Olivier Véran a pris la parole en préfecture. © Radio France - Valentine Letesse

Recrutements supplémentaires dans les ARS

Après avoir échangé durant une trentaine de minutes avec les agents de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes à Annecy, le ministre a également annoncé le recrutement à venir de 118 personnels supplémentaires dans toutes les Agences régionales de santé de France. "Pour endiguer cette nouvelle vague liée au variant Delta, il faut renforcer et amplifier la mobilisation, ça se joue maintenant", a-t-il expliqué.

Pour endiguer la quatrième vague, ça se joue maintenant

Les élus, notamment Martial Saddier, président du Conseil départemental de Haute-Savoie et Chantal Farmer, maire déléguée à Annecy, ont évoqué les difficultés de recrutement des soignants liées à la question du logement et des prix élevés de l'immobilier en Haute-Savoie.

A son départ de la préfecture, vers 14h20, Olivier Véran a été sifflé et hué par une cinquantaine de manifestants rassemblés devant les grilles de la Préfecture, pour dire leur opposition à l'obligation vaccinale des soignants et à la généralisation du pass sanitaire.