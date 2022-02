"On nous annonce 800.000 pass vaccinal désactivés dans les Hauts-de-France" dit un infirmier picard

À partir de ce mardi 15 février, les règles du pass vaccinal changent. Quatre mois, c'est désormais le délai pour faire sa troisième dose et conserver son pass. Y-a-t-il un effet dans les centres de vaccination ? Où en est la campagne en Picardie ? On en parle avec l'infirmier responsable du centre de vaccination de pont de Metz, près d'Amiens, Franck Pérez.

France Bleu Picardie : est-ce que vous avez vu arriver, dans votre centre de vaccination, des gens affolés par ce changement de règles ?

Franck Pérez : Non, pas spécialement. C'est un flux continu, mais calme. On est à 25% de notre activité maximum et on attend. On nous annonce que 800.000 pass vaccinal vont être désactivés dans les Hauts-de-France. [Dans un courrier interne que s'est procuré France Bleu Picardie, l'ARS de Hauts-de-France nuance et précise: "plus de 800.000 personnes de plus de 18 ans se trouvent dans cette situation de perdre leur pass pour les mois de février et de mars."] Donc là, on attend. Les gens viennent en flux, en flux continu, mais c'est relativement calme.

Et le nombre de créneaux dans votre centre est-ce qu'il sera suffisant pour accueillir les retardataires qui vont s'apercevoir aujourd'hui, ou demain, qu'ils n'ont plus de pass ?

Oui, on est ouvert, on prend tout le monde sans rendez vous, avec à peu près 150 places par jour.

Qu'est ce que vous pensez de cette réduction du délai imparti ?

Le fait est que ça se comprend au niveau sanitaire puisqu'avec Omicron, il fallait vraiment protéger la population. Après, on a été beaucoup touché par la cinquième vague et il y a des gens qui se disent bon, j'ai encore trois mois supplémentaires. Donc je vais peut-être attendre les beaux jours et on verra bien après les élections. Il y a aussi le contexte politique qui est changeant actuellement, et les gens sont vraiment dans l'attentisme.

Du côté des primo injections, fini l'indulgence aussi. Avec un test négatif, quand on attendait sa deuxième injection, on pouvait avoir un pass vaccinal. Ça, aujourd'hui aussi, c'est terminé. Vous recevez encore des gens qui viennent commencer leur parcours vaccinal ? Qu'est ce qui vous disent ?

C'est calme, mais il y en a encore. C'est constant. On a à peu près cinq personnes par jour qui commencent un cycle. Cinq plus cinq, plus cinq ... Ça fait un peu de monde à la fin de la semaine.

À un moment, les réticences à se faire vacciner se transformaient aussi en tension, voire en agressivité, y compris à l'égard des personnels des centres. Est-ce que c'est toujours le cas? Comment ça se passe aujourd'hui ?

C'est beaucoup plus serein. On a ressenti de l'agressivité parce que c'était la course, il fallait être vacciné tout de suite. On avait un problème d'approvisionnement en vaccins. Maintenant, les gens ont plus le temps, donc c'est beaucoup plus calme, beaucoup plus respectueux. Mais c'est vrai qu'à une époque, il y a quelques mois de cela, ce n'était pas facile tous les jours.

L'autre front de la vaccination aujourd'hui, c'est aussi celle des enfants, celle des 5-11 ans. Dans la Somme, un peu plus de 3.000 enfants de cette classe d'âge ont reçu au moins une dose de vaccin. Quand on vous avait posé la question au moment de l'ouverture de la vaccination des enfants, en décembre, vous étiez réticent à les vacciner pour des raisons essentiellement logistiques. C'est toujours le cas ?

On s'est posé la question quand on a vu la campagne qui se calmait, on s'est posé la question de savoir si on allait le faire. C'est une campagne qui n'a pas marché dans notre département. On ne sait pas trop pourquoi il y a d'autres départements où c'est meilleur, d'autres pays aussi où c'est meilleur aussi. On s'est dit que si ça ne marche pas trop, on ne va pas en rajouter. Il y a suffisamment de centres, à mon sens, pour pouvoir effectuer cette vaccination qui est relativement sensible quand même.

On est dans une semaine où les règles sanitaires sont en plein changement. Le pass vaccinal aujourd'hui, demain soir, c'est la réouverture des discothèques, les concerts debout et la consommation debout dans les bars et les restos vont pouvoir également reprendre demain. On est à peine sorti de la vague Omicron, notamment à l'hôpital. C'est vraiment le bon timing à vos yeux, de tout rouvrir comme ça demain ?

C'est compliqué, on marche sur un fil. C'est vrai que les gens sont quand même à bout avec les beaux jours qui s'annoncent. Nos jeunes de 20 ans ont pas mal souffert de toutes ces restrictions. Donc je pense qu'il est bon de lâcher la bride. Après, voilà, on va voir concrètement ce qu'il se passe avec l'ouverture des discothèques. Peut être qu'ils vont se dire "ah oui, c'est ouvert, mais je ne peux pas y aller parce que mon pass n'est pas à jour". Donc on va voir.