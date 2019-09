Dans le Territoire de Belfort, l'opticien se déplace désormais à domicile

Depuis mi juillet, il est possible de faire appel à des opticiens à domicile quand il n'est pas possible de se déplacer en boutique. Visite chez Marie-Madeleine, à Trévenans dans le Territoire de Belfort.

Trévenans, France

A 89 ans, Marie-Madeleine ne peut pas se déplacer. Elle vit d'ailleurs chez sa fille Bernadette à Trévenans. Quand cette dernière a appris qu'il existait des visites d'opticiens à domicile, elle a aussitôt pris rendez-vous. "Je me demandais comment faire pour l'emmener en magasin, avec son fauteuil et sa bonbonne d'oxygène. C'est bien plus pratique que l'opticien vienne à nous", sourit Bernadette.

Eric Balzer, opticien à Delle et Montbéliard, se présente à domicile avec une mallette de 20 kg. Dedans, il y a tout ce qu'il faut, comme en boutique : "Je peux vérifier si l'ordonnance est toujours bonne avec ma mallette de verres car il y a une lunette d'essai. J'ai aussi de quoi chauffer les branches derrière les oreilles pour les ajuster et des outils pour centrer les verres."

Un moment de partage

Avant le rendez-vous, l'opticien appelle le client et discute avec lui de ses goûts et ses envies. Il sélectionne ensuite une centaine de paires de lunettes, qu'il apporte lors de sa visite. "J'aime bien le service à domicile parce que c'est un contact différent avec le client, c'est plus convivial, on prend plus le temps", glisse Eric Balzer. Un avis partagé par Marie-Madeleine : "Il m'a bien conseillée et j'aime avoir du monde à la maison, comme je ne peux pas sortir."

Le service à domicile ne coûte pas plus cher qu'en magasin. Tout le monde peut en profiter, personne à mobilité réduite, personne âgées, mais pas seulement. "Par exemple, un salarié qui a des horaires lourds et qui ne peut pas se déplacer en boutique, on peut très bien aller chez lui et s'adapter à ses horaires", indique Eric Balzer.

Seule condition : avoir une ordonnance valide. Pour en profiter, il faut composer le 0 809 54 2000, un numéro national pour vous mettre en contact avec un opticien proche de chez vous.