"On nous demande de pousser les murs au-delà des murs en réanimation" s'inquiète le Pr Lionel Velly

La région Provence-Alpes-Côte-d'Azur devrait échapper au reconfinement mais dans les hôpitaux la situation est sous tension et elle inquiète le Professeur Lionel Velly, chef du service réanimation de La Timone. Selon lui la troisième vague est bien là et il pourrait manquer des lits.

Sauf rebondissement de dernière minute nous ne serons pas à nouveau confinés cette fois-ci dans les Bouches-du-Rhône et le Var et pourtant dans les hôpitaux dans les services de réanimation les soignants commencent à se demander comment ils vont pouvoir s'en sortir. La situation est de plus en plus tendue confirme le Professeur Lionel Velly, chef du service réanimation de La Timone :"on a eu un message de l'Agence Régionale de Santé hier pour nous demander de créer encore plus de lits de réanimation, de pousser les murs au-delà des murs, c'est quelque chose qui va être très difficile à faire".

Cette semaine, le pic de novembre 2020 a été dépassé dans les services de réanimation. Le confinement aurait-il pu permettre de soulager les services ? Le Professeur Velly ne veut pas franchement se prononcer sur la question. Il estime en tout cas qu'un confinement le week-end ne permet pas assez de faire baisser les indicateurs. Il salue en revanche "la bouffée d'air" des vacances d'hiver mais dit-il, "si ça remonte, on sait qu'on va être mis à rude épreuve".

Des patients plus jeunes en réanimation

Toujours d'après le Professeur, aujourd'hui un patient sur deux a moins de 65 ans dans les services de réanimation de la région. Souvent des patients en activité qui pensent pouvoir gérer le virus et qui finalement finissent en réanimation. Aujourd'hui au sein de l'AP-HM, 85 patients sont en réanimation. Le Professeur mise sur la vaccination pour soulager les hôpitaux, notamment chez les plus de 55 ans :"il faut vraiment qu'il y ait un effort vaccinale chez cette population et là on verra la tension hospitalière diminuer".

Un personnel fatigué mais combatif

Une tension hospitalière pesante pour les soignants qui luttent depuis plus d'un an. Le Professeur le reconnait le personnel est fatigué mais pas démotivé : "on reste combatif, on est là pour soigner, cette notre mission première tout le monde est mobilisé. Ça fait un an qu'on est dans cette maladie, on a dû mal à s'en séparer. Malheureusement elle est plus intelligente que ce qu'on avait prévu. On n'est pas alarmistes, on est plutôt dans la préparation du coup d'après".

Et le Professeur estime que le gouvernement a bien mis les moyens dans les hôpitaux de Marseille "on est capables d'offrir deux fois plus de lits que notre capacité initiale".