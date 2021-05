"Nous n'avons plus le temps de s'occuper des mamans", le cri du cœur des sages-femmes à Amiens

Considérées comme profession para-médicale, les sages-femmes se disent "évincées" des revalorisations salariales prévues par les accords Ségur de la Santé. Elles demandent à être reconnues comme profession médicale car elles réalisent aussi des actes gynécologiques et de la prévention. Elles commencent notamment à vacciner contre la covid-19 dans les centres de vaccination pour celles uniquement qui se sont manifestées mais cette compétence n'a pas été reconnue par l'Etat.

En cette journée internationale des sages-femmes, Estelle, en profession libérale demande une reconnaissance professionnelle de leur statut : "est ce que vous savez que la sage femme peut faire la prescription de la contraception ? qu'elles peuvent faire des frottis de dépistage ? l'entretien prénatale précoce ? des échographies ? la rééducation périnéale...etc ? Tout ça fait partie de nos compétences médicales et personne ne le sait. On revendique bien haut et fort ce droit d'être considérée comme profession médicale à part entière".

Magalie travaille depuis 18 ans au CHU Amiens Picardie. Au fil des années, les conditions de travail se sont dégradées : "avant nous avions un peu plus de personnels et nous avions le temps d'être auprès des femmes. Là avec le nombre de patientes qu'on nous donne et les charges administratives croissantes, on a de moins en moins de temps pour elles alors qu'elles ont besoin d'être cocooner. La naissance est quelque chose d'important. Ça nous fait mal au cœur, et autant à elles que pour nous".

Une sage-femme débutante gagne 1700€ net, c'est moins qu'une infirmière. À l'hôpital, elles ont trois à quatre gardes de 12h par semaine, de jour comme de nuit.

Elles sont reçues par la direction de l'Agence Régionale de Santé pour faire remonter leurs revendications au Ministère de la Santé.