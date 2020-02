« Nous ne cautionnons plus ce fonctionnement délirant ! » Un cardiologue démissionnaire du CHU de Caen

Caen, France

Des dizaines de blouses blanches réunies autour du nouvel amphithéâtre du CHU de Caen en début d’après-midi. Il s’agit des trente-sept ‘démissionnaires’ ce 3 février. Tous chefs de services, chefs d'unités fonctionnelles ou membres de commissions. « Les patients ne seront pas touchés » précisent ces docteurs ou professeurs qui vont désormais délaisser leurs tâches administratives.

« Au niveau national comme à Caen, nous voulons êtes plus associé à la gouvernance de l’hôpital. On a un directeur tout puissant qui a une gestion purement économique de l’hôpital qu’il dirige comme une entreprise » explique le professeur Thong Dao, l’un des démissionnaires. Ce chef du service gastro-entérologie estime qu’il n’y a plus d’approche humaine de la médecine, mais plutôt une logique comptable qui consiste à « multiplier les actes pour gagner de l’argent ». Il affirme que ce système ne nuit pas à la qualité des soins mais à leur organisation, notamment dans le nombre de lits disponibles.

Ces professeurs et médecins du CHU de Caen s'inscrivent dans un mouvement national de démissions des tâches administratives. « Cela signifie que nous ne participerons plus aux réunions sur l’organisation. Et nous ne remplirons plus les tableaux qui comptabilisent tous les actes, secteur par secteur » précise le docteur Damien Legallois, cardiologue au CHU. Avant de conclure son objectif en une phrase : « ne plus cautionner ce mode de fonctionnement délirant ! ». Irrité par, dit-il, l’absence de réponse d’Agnès Buzyn,la ministre de la Santé, il réclame la fin de l’hôpital à priorité économique avec une constante recherche de rentabilité.

Ces démissions administratives n'auront aucune conséquence sur les prises de rendez-vous et consultations pour les patients. Elles visent plutôt à perturber l'organisation et la comptabilité du CHU de Caen et des hôpitaux touchés par le mouvement.