"Nous ne sommes pas tous égaux face au Covid-19" selon la présidente des kinésithérapeutes de la Somme

Un an après l'apparition des premiers cas de coronavirus dans la Somme, France Bleu Picardie fait le bilan ce matin de la façon dont on se remet de ce virus avec la présidente de l'ordre des masseurs kinésithérapeute de la Somme, Anne Pollet.

"La prise en charge des patients atteints de coronavirus par les masseurs-kinésithérapeutes se fait après leur retour d'hospitalisation" précise la présidente de l'ordre des masseurs kinésithérapeute de la Somme, Anne Pollet.

"Ils ont souvent besoin de rééducation respiratoire, parce qu'ils ont des problèmes de ventilation, de capacité respiratoire qui est diminuée, et souvent c'est un reconditionnement à l'effort. Et si il sont été intubé on fait un ré-entraînement à l'effort, retrouver une masse musculaire."

Pas de patient "type"

"C'est assez aléatoire, le virus agit différemment d'un patient à l'autre. Certains patient touchés en Ehpad récupèrent normalement et des patients plus jeunes se retrouvent avec des problèmes respiratoires, on est pas du tout égaux face au coronavirus."

"Pour des personnes atteintes de Covid long, on les accompagne progressivement pour retrouver une activité quotidienne comme reprendre le sport par exemple. "

"On fait encore plus attention à nos patients"

"'Depuis un an on est extrêmement attentif au moindre symptôme, et on est très à l'écoute en cas de contamination puisque les patients atteints sont très anxieux."