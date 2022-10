"Nous recrutons sur l'ensemble des emplois", dit Sophie Guerraz, DRH du CHU de Poitiers

"Il y a près de 150 métiers différents à l'hôpital, et nous recrutons environ 90 infirmiers, une dizaine d'aides-soignants, une vingtaine de personnel administratif, et une vingtaine de personnel médico-technique (préparateurs en pharmacie, techniciens de laboratoire…) et des métiers de la recherche", énumère Sophie Guerraz, Directrice des Ressources Humaines du CHU de Poitiers.

"Le CHU connait le même phénomène que les établissements hospitaliers et d'autres secteurs d'activité avec des départs qui se sont accentués depuis la période covid. Mais depuis cette année, les recrutements sont supérieurs à ce qu'ils étaient en 2020 ou 2021 notamment pour les infirmiers. Nous mettons l'accent sur le recrutement et la fidélisation des professionnels", poursuit la DRH du centre hospitalier. En tout, le CHU représente 8.500 emplois dans le département, dont environ 7.000 non médicaux.

Un premier forum de l'emploi avait été organisé l'an passé, pour recruter des salariés paramédicaux.

La GCT demande d'améliorer les conditions de travail des salariés en poste, en plus de recruter

De son côté, la CGT estime qu'il faut, avant de recruter, améliorer les conditions de travail des salariés déjà présents à l'hôpital, pour éviter que ceux-ci ne quittent le métier. "Nous mettons en place des mesures, sur le plan statutaire notamment", assure Sophie Guerraz. "Grâce au Ségur de la Santé, les conditions de rémunération ont fortement évolué. L'année dernière, chaque agent hospitalier a bénéficié d'une augmentation de 200 euros net. Nous travaillons également sur une amélioration des remplacements, grâce à des créations de poste et sur les conditionnement de fonctionnement des équipes", ajoute-t-elle.