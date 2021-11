"C'est un cycle normal de l'épidémie avec une phase de remontée" pour le directeur de l'ARS en Haute-Garonne

Alors que le masque fait son retour ce matin dans toutes les écoles d'Occitanie, sauf en Ariège et en Haute-Garonne, la situation épidémique se dégrade. On fait le point avec notre invité, Thierry Cardouat, le directeur de l'Agence Régionale de Santé pour la Haute-Garonne.

Ce matin, il faut remettre le masque pour les élèves de primaires de 6 des 8 départements de Midi-Pyrénées, la Haute-Garonne et l'Ariège sont épargnés pour l'heure.

L'épidémie de Covid19 regagne du terrain et le directeur de la délégation départementale de l'ARS en Haute-Garonne était ce matin l'invité de France Bleu Occitanie.

Thierry Cardouat, bonjour. Pouvez-vous nous éclairer sur la situation épidémique ?

On a un taux d'incidence qui remonte aujourd'hui clairement : il est de 53 cas pour 100.00 habitants en Occitanie. Sur la Haute-Garonne, il est au seuil d'alerte de 50 cas pour 100.000 habitants et avec des taux de positivité des tests autour de 2%. Rien à voir avec l'année dernière, on est sur un cycle normal de l'épidémie avec une phase de remontée on va dire classique mais beaucoup moins violente et brutale qu'on a connu cet été.

Pour l'instant, la Haute-Garonne et de l'Ariège sont épargnés par le port du masque à l'école. Est-ce qu'on peut penser que ça va bientôt étendu aussi à ces départements ?

On verra dans les jours qui viennent. Il faut que ces départements dépassent le seuil d'alerte, soit 50 cas pour 100.000 habitants. Il faut que le nombre de cas reste à ce stade ou où dépasse ce seuil pendant 5 jours consécutifs, avant que le port du masque ne soit rendu obligatoire à l'école.

Je peux comprendre que le port du masque reste une contrainte pour tout le monde mais c'est une preuve de responsabilité et de bon sens - Thierry Cardouat, directeur départemental de l'ARS en Haute-Garonne

Je rappelle que les gestes barrières sont essentiels surtout dans cette période d'automne où il y a beaucoup de circulation virale avec la bronchiolite, la grippe, et bien sûr la COVID. Cette mesure a du sens, Je crois que c'est efficace avec d'autres mesures barrières comme aussi de se laver les mains et aérer, même s'il fait plus froid.

La campagne de vaccination pour la troisième dose ne parvient pas à démarrer. Est-ce qu'on n'a pas atteint un plafond de verre ?

On ne l'a pas forcément atteint car je pense qu'on peut toujours aller chercher les derniers. On a mis en place des actions vers les 12-17 ans, les populations précaires, les migrants. Mais on peut aller encore plus loin avec la conjonction d'actions de communication fortes et des points de vaccination éphémères.

On avait beaucoup entendu parler de la vaccination dans les collèges mais finalement est-ce que ça a vraiment fonctionné ?

Ca a plutôt bien marché sur les 12-17 ans : 75 % d'entre eux sont vaccinés sur la Haute-Garonne donc c'est assez important. Oui, ça a bien marché mais notre principale surprise, c'est que dès le 15 juin, soit la date à laquelle ces jeunes ont pu prétendre à la vaccination, dès le 15 juin, ils se sont massivement fait vacciner en Haute-Garonne.

Le président Emmanuel Macron va s'adresser aux Français demain soir pour annoncer de nouvelles mesures face à cette reprise épidémique, est-ce qu'il faut selon vous insister sur la troisième dose ? La validité du pass sanitaire pourrait être conditionné à une troisième dose de vaccin.

Je pense que c'est une bonne chose : les plus de 65 ans voient leur immunité baisser 6 mois après la dernière injection donc ils ont 8 fois plus de risque d'être hospitalisés. Donc c'est important oui, d'avoir cette troisième dose. On s'achemine vers quelque chose d'endémique, il faut rester prudent et vigilant donc on attend les annonces demain soir, de voir comment évoluent l'épidémie et la campagne de vaccination.

On parle aussi ce matin de la situation des hôpitaux de montagne, par exemple à Ax-les-Thermes. Que dites-vous à nos auditeurs qui craignent de ne plus pouvoir être soignés près de chez eux ?

Il faut se rassurer bien entendu : nous avons des hôpitaux qui aujourd'hui manquent de personnel. Je rappelle que nous sortons à peine voire nous sommes encore dans cette cette crise épidémique majeure.

Nous avons des soignants fatigués et épuisés dont je salue la résilience, certains ont eu besoin de souffler et dû quitter leur poste. Oui les hôpitaux et les cliniques fonctionnent, oui ils manquent du personnel, mais nous travaillons tous conjointement pour assurer le fonctionnement le plus pérenne.