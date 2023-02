"Nous sommes les invisibles" : un dijonnais veut tourner un documentaire sur le Covid-long

"J'ai 44 ans, mais j'ai l'impression d'évoluer dans le corps d'un papy de 80 ou 90 ans." Maxime Riondet, réalisateur audiovisuel vit à Dijon, et il atteint du Covid-long, c'est à dire qu'il ressent toujours des symptômes de cette maladie plusieurs années après l'avoir contractée.

"J'ai eu le Covid en octobre 2020, et aujourd'hui je m'élève toujours le matin avec des douleurs articulaires, des raideurs musculaires. Mes semaines sont rythmées avec des rendez vous chez ma kiné qui arrivent à me soulager. Mais comme elle le constate, ça revient. Ce sont des inflammations, des problèmes respiratoires. Tout a changé dans ma vie: je ne peux plus retravailler parce que cela se traduit par un épuisement. Je parle bien d'épuisement et pas de fatigue. On parle d'un handicap invisible, car du jour au lendemain, c'est les montagnes russes et tout ça, c'est très compliqué pour nous et pour l'entourage" détaille-t-il.

Ce dijonnais lance une collecte en ligne destinée à financer un documentaire télé qu'il réalisera lui même. Il assure que ce projet intéresse Arte et France Television. Maxime Riondet veut réunir 10.000 euros pour tourner le portrait de 4 témoins. "Tous d'âges différents, dont une jeune fille de 17 ans" précise-t-il. Le réalisateur se mettrait lui aussi en scène pour faire le lien entre les différents malades.

Deux millions de victimes en France ?

Combien de personnes seraient concernées dans notre région ? L'Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche Comté n'a pas de statistiques en la matière, mais affirme que cette pathologie est prise au sérieux. Sur son site internet, l'agence oriente les personnes dont les symptômes persistent. "J'ai été confrontée à plusieurs cas" affirme la doctoresse Anne-Laure Bonis, médecin généraliste à Dijon. "Donc on y est attentif. C'est quelque chose qui existe, qui est en étude. Je ne pense pas que ce soit de l'auto-persuasion. On ne croise pas non plus beaucoup de cas, mais on y fait attention."

Selon Maxime Riondet, le Covid Long toucherait 2 millions de personnes en France. C'est le cas de Marie, psychologue à Dijon. Elle a été touchée par le coronavirus dés le debut de l'épidémie en mars 2020 et depuis elle affirme qu'elle ne peut plus travailler.

"Physiquement, c'est très compliqué" affirme-t-elle. "Il y a des moments où je peux me retrouver comme ça dans mon couloir, complètement bloqué en bas, ne sachant quoi faire entre deux choses banales. Je vais me doucher ou je vais petit déjeuner ? Mon cerveau est incapable de répondre à cette question banale et je ne peux plus rien faire."

"Il y a des moments où m'habiller, c'est compliqué ou me doucher, c'est compliqué. Il a fallu trouver un service spécialisé pour faire le diagnostic. Ils m'ont proposé une rééducation à ce moment là, qui a duré six mois et qui n'a pas porté de résultats très valables dans le temps. C'est à dire qu'après ça, c'est fini, on est toujours dans la même galère et on nous propose plus rien. Non, on ne sait pas vers qui me tourner" regrette-elle.

Un besoin de reconnaissance

"On plaide pour une reconnaissance, un accompagnement" souligne Maxime Riondet. "Moi je suis arrivé au bout de mes droits, et je touche 27 euros d'indemnités par mois. Je vis grâce à ma compagne. On doit se poser la question de la prise en charge des personnes qui vivent la même situation que nous. Les politiques doivent s'emparer du problème. C'est tout le sens du documentaire que je veux tourner. Si la télévision n'en veut pas, je le mettrai en libre accés sur des plateformes de diffusion, et on organisera une ou plusieurs projections avec débats dans des cinés de Côte-d'Or."