"Nous sommes tous victimes de violences", déplore un médecin avignonnais

Les violences contre les soignants augmentent en France, notamment contre les médecins généralistes. Elles ont progressé de 23% en 2022 par rapport à 2021 , et vise en grande partie les médecins généralistes, selon l’Observatoire de la sécurité des médecins. "Nous sommes tous victimes de violence", déplore le médecin avignonnais et représentant départemental du syndicat MG France, Bernard Muscat, invité du 6-9 de France Bleu Vaucluse ce mercredi.

"Nous faisons partie d'une société qui devient de plus en plus violente, qui veut accéder à du service et qui confond, parfois, entre services, soins et consommation de soins, poursuit-il. Et quand on a des difficultés à trier tout ça, ça crée de la frustration et des violences. Quand vous attendez un médecin ou une infirmière qui n'arrive pas tout de suite, quand vous attendez en pharmacie d'être servi, quand l'attente est longue, ça génère des frustrations, des tensions et c'est ça qui est à travailler".