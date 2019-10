A l'institut Bergonié de Bordeaux, "on ne traite pas uniquement des tumeurs mais des patients"

L'institut Bergonié de Bordeaux, le centre régional de lutte contre le cancer, inaugure ce jeudi, son nouveau pôle chirurgical et interventionnel. Avec une idée fixe : le patient doit être au cœur de tout, explique Le professeur François-Xavier Mahon, le directeur général de l'institut Bergonié.

C'est un nouvel équipement sur près de 10 000 m² qui est inauguré ce jeudi à l'institut Bergonié de Bordeaux, pour une meilleure prise en charge des patients. Ce nouveau bâtiment est voué à la radiologie interventionnelle (pour mieux voir la tumeur et la traiter en même temps) et à la chirurgie. François-Xavier Mahon qui était l'invité de France Bleu Gironde explique que la direction, "a voulu faire d'une pierre deux coups en créant aussi, une entrée qu'il n'y avait pas à l'institut Bergonié. Un hall tourné vers la ville, vers le cours de l'Argonne vers le tramway. Tout les bâtiments ont aussi été réorganisé pour une meilleure prise en charge du patient", car le directeur général le martèle, "à Bergonié, ce ne sont pas que des mots, on ne traite pas uniquement des tumeurs mais des patients".