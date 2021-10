Un centre de soins à Vallauris propose de nouvelles consultations à partir de cette semaine en cardiologie et en gynécologie. Ce sont des médecins de l'hôpital d'Antibes qui se déplacent dans le Pôle Santé place Saint-Roch.

Nouveau : cardiologie et gynécologie à Vallauris pour éviter de se déplacer à l'hôpital

De la délocalisation médicale ! Les consultations de spécialités médicales ou chirurgicales se font de plus en plus souvent dans des centres étalés sur les territoires. Il s'agit de faciliter les accès aux soins spécialisés et d'éviter au public de se rendre dans le centre hospitalier d'Antibes.

À partir de cette semaine, les habitants de Vallauris Golfe-Juan ont accès à des consultations de cardiologues et de gynécologues. De nouvelles possibilités qui complètent la dizaine de médecins hospitaliers qui proposent déjà sur ce site depuis plusieurs mois des consultations en endocrinologie, hépato-gastro-entérologie et en pédiatrie. Des spécialités qui n'existent pas sur la commune.

Les premiers patients en cardiologie et en gynécologie obstétrique sont attendus à partir de ce jeudi 14 octobre.

Le Pôle Santé de Vallauris place Saint Roch s'étend sur 17 500 m². Il compte un centre de consultations avec plusieurs spécialités médico-chirurgicales mais aussi 61 lits de soins longue durée pour des personnes âgées très dépendantes, 5 services d’EHPAD pour personnes âgées dépendantes (199 lits dont une unité protégée de 22 lits), des soins infirmiers à domicile pour le maintien ou le retour à domicile de personnes âgées dont l’autonomie est diminuée (58 places) et un accueil thérapeutique de jour Alzheimer de 10 places et 1 service d’hébergement temporaire Alzheimer de 6 lits.