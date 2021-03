Nouveau confinement en Île-de-France : écoles ouvertes et au moins 4 jours de télétravail

Restreindre les contacts en milieu fermé mais laisser une marge de manœuvre sur les sorties en extérieur pour s'aérer : c'est la stratégie du gouvernement pour ce nouveau confinement mis en place en Île-de-France, ainsi que dans huit autres départements, sept jours sur sept et pour quatre semaines au moins. France Bleu Paris fait le point sur les conséquences en milieu professionnel et scolaire.

Ecoles ouvertes

Les écoles maternelles et primaires vont rester ouvertes pendant ce troisième confinement, comme en novembre dernier. Pas de changement non plus pour les collégiens qui pourront continuer à aller en cours normalement. "Il s'agit d'un choix qui nous distingue de beaucoup de nos voisins et que nous entendons préserver aussi longtemps que possible", précise Jean Castex.

Dans les lycées, la demi-jauge devient la règle : elle était déjà appliquée dans deux tiers des établissements, "ils basculeront en totalité dans ce fonctionnement", à l'échelle de l'effectif global et non au sein de chaque classe précise le ministère de l'Education nationale à franceinfo. Les universités continueront à fonctionner tel qu'elles le font ces derniers mois.

L'activité physique et sportive sera par ailleurs facilitée pour les mineurs : elle redevient possible en intérieur dans le cadre scolaire. Les activités sportives extra-scolaires sont quant à elles maintenues en extérieur.

Télétravail "à pousser au maximum"

Pour réduire les contaminations, le gouvernement veut aussi durcir les règles en entreprise : "le moment des repas sur les lieux de travail" est particulièrement à risque rappelle le Premier ministre. "Un protocole significativement renforcé pour la restauration collective en entreprises" doit être mis en place d'ici le début de la semaine prochaine, après consultation des partenaires sociaux, annonce Jean Castex. Il réclame aussi plus de responsabilisation des salariés : "près de la moitié des contaminations en milieu professionnel sont causées par des personnes venues travailler alors qu'elles étaient déjà symptomatiques."

Le télétravail doit par ailleurs être "poussé au maximum" dans les entreprises où il est possible. "Au moins 4 jours sur 5 en télétravail, c'est l'objectif qu'il faut atteindre et, reconnaissons-le, beaucoup d'entreprises en sont encore loin aujourd'hui", estime le Premier ministre.

Vigilance sur les déplacements

Les déplacements entre le domicile et le travail, pour les salariés devant se rendre sur site, font aussi l'objet d'une vigilance particulière. D'après une étude de l'Institut Pasteur, "la _fréquentation des transports en commun serait moins à risque que le covoiturage_, pour la raison simple que le port du masque est mieux respecté dans les métros et trains que dans les véhicules personnels", précise Jean Castex.