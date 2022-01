Nouveau protocole sanitaire à l'école : "ça ne change rien", selon une infirmière scolaire

Parmi les annonces de Jean Castex : Si votre enfant est cas contact, il n'aura plus besoin de faire trois tests, dont un PCR ou antigénique, "il pourra recourir à trois autotests"

Le nouveau protocole sanitaire à l'école, annoncé ce lundi 10 janvier par Jean Castex, "ne change rien pour les infirmiers scolaires", explique la représentante du SNICS-FSU dans l'Académie de Besançon (le principal syndicat des infirmiers scolaires). Invitée de France Bleu Belfort Montbéliard, Marie-France Maghdad rappelle que c'est la gestion des cas positifs et contacts qui "submerge le quotidien des équipes".

Cliquez ici pour (ré)écouter l'interview de Marie-France Maghdad sur France Bleu Belfort Montbéliard

L'infirmière regrette également la méthode employée par le gouvernement pour faire ces annonces : "on l'a appris tard, à la télévision et il faut écouter votre antenne ce matin pour avoir ces annonces", dénonce-t-elle, ajoutant qu'elle n'a aucun document du ministère de l'Education "pour apporter des réponses et des précisions aux parents ce mardi matin".

Au bout de 2 ans de crise, ce manque d'organisation nous pèse ! - Marie-France Maghdad

"On n'est plus là pour les élèves qui ont besoin de nous", regrette Marie-France Maghdad, qui réclame des moyens supplémentaires pour les infirmiers scolaires. Le syndicat infirmier se joint au mouvement de manifestations prévu ce jeudi 13 janvier par les syndicats enseignants.