Nouveau protocole sanitaire à l'école : moins de pression pour les pharmacies et laboratoires du Berry

Avec le nouveau protocole sanitaire dans les écoles annoncé par le Premier Ministre en début de semaine, les enfants cas contacts n'auront plus besoin de faire un test antigénique. Une bonne nouvelle pour les pharmacies et laboratoires de l'Indre, qui étaient débordés.

Depuis le mois de décembre, les laboratoires et pharmacies du Berry étaient débordés : les différents protocoles sanitaires imposaient au moins un test antigénique ou PCR pour les élèves, si un cas positif de Covid-19 était relevé dans leur classe. Lundi 10 janvier, Jean Castex a finalement annoncé un assouplissement de cette règle. Désormais, trois autotests suffiront. Une bonne nouvelle pour les établissements qui vont pouvoir retrouver un rythme de travail un peu plus normal.

Baisse du nombre de tests, augmentation de l'efficacité

Dès mardi, au lendemain des annonces, et alors même que la date d'application du protocole sanitaire n'était pas encore connue, le laboratoire Biomediqual de Châteauroux a enregistré une baisse du nombre de tests PCR. "Ça a été instantané" confirme Hervé Leyldé, biologiste dans le centre. "Et ça va permettre deux choses : la première, c'est aider les préleveurs à souffler, la deuxième c'est permettre un meilleur rendement. Car même si les tous les tests étaient réalisés, ils s'accumulaient devant les automates, et on avaient parfois des difficultés à donner les résultats en 24 heures." Au total le centre réalise environ 10.000 tests par jour dans ses différents laboratoires, majoritairement situés dans l'Indre.

Du côté des pharmacies, même soulagement : les tests antigéniques à réaliser sur les enfants étaient très nombreux, et s'ajoutaient à tous les autres cas contacts, sans parler des patients non-Covid. "De toute façon on ne pouvait plus absorber autant de tests en ville" affirme Jocelyne Wittevrongel, pharmacienne à Saint-Gaultier et Secrétaire générale de la fédération des syndicats pharmaceutiques de France.

Y aura-t-il assez d'autotests ?

Si les autotests sont "suffisants pour une surveillance de la population générale", selon Hervé Leyldé, la question des stocks reste entière. Car depuis quelques jours, il est devenu plus difficile de s'en procurer dans les pharmacies de l'Indre, pour les particuliers comme pour les professionnels. "Toutes les pharmacies négocient pour avoir des livraisons" explique Jocelyne Wittevrongel. "On espère qu'il y en aura assez pour faire face aux demandes".

Mais au-delà de la gestion des stocks, la pharmacienne prévient : la fin des tests antigéniques ou PCR obligatoires ne veut pas dire fin du casse-tête. "Si l'enfant est cas contact à l'école, il y aura normalement une attestation de l'école pour recevoir les trois autotests. Si c'est en-dehors, un antigénique puis deux autotests seront toujours nécessaire, et ce sont les parents qui signent une attestation de cas contact." A charge donc aux officines de gérer l'administratif ; Jocelyne Wittevrongel appelle d'ores et déjà à la compréhension des parents, à qui de nombreux papiers et précisions seront demandés.