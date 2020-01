Nouveau virus : "Aucun cas suspect" en France, la Chine confine des villes entières

Alors que le nouveau virus parti de la ville de Wuhan, en Chine, a touché 634 personnes dans le pays, il a fait 17 morts et a également touché une dizaine de personnes hors du pays. Pour tenter d'enrayer l'épidémie, la ville de Pékin a annulé les festivités du Nouvel an chinois et des villes entières sont confinées dans le pays. "Aucun cas suspect" n'a été recensé en France, assure la ministre de la Santé Agnès Buzyn ce jeudi. La réunion d'urgence de l'OMS, l'organisation mondiale de la Santé, se poursuit ce jeudi.

Aucun cas suspect en France, les services d'urgence en alerte

Agnès Buzyn a affirmé, ce jeudi, annonce qu'"aucun cas suspect" du coronavirus chinois n'a été recensé en France, relate franceinfo. La ministre précise qu'un "test spécifique a dû être mis au point" pour détecter le coronavirus chinois. "Nous sommes en mesure, en France, d'avoir un diagnostic très rapide", assure-t-elle. "Il y a eu deux cas investigués qui se sont révélés négatifs et nous ne communiquerons qu'en cas de cas positif", a-t-elle ajouté.

"La durée d'incubation de ce virus est autour de sept jours", a détaillé la ministre, en citant les informations communiquées par les autorités chinoises. "Les services d'urgence [français] sont en alerte", a-t-elle déclaré. Elle appelle les personnes ayant des symptômes et pensant avoir été potentiellement contaminées à contacter le 15.

Le virus se répand hors de Chine

Le virus, de la même famille que le Sras, le Syndrome respiratoire aigu sévère, a gagné plusieurs pays d'Asie et même aux Etats-Unis. Quatre personnes sont touchées en Thaïlande et deux au Vietnam. Singapour, le Japon, la Corée du Sud, Taiwan et les Etats-Unis ont enregistré un cas chacun. . Les contrôles de température corporelle se sont généralisés dans plusieurs aéroports, notamment à Dubaï, l'un des plus grands du monde, visant tous les passagers en provenance de Chine et pas seulement de Wuhan.

La propagation du virus. © Visactu - Visactu

La Chine confine 20 millions d'habitants, Pékin annule les festivités du Nouvel an

La Chine a confiné ce jeudi 20 millions d'habitants autour de Wuhan, la métropole d'où est parti le virus. Depuis ce jeudi matin, plus aucun train ni avion ne doit en principe quitter Wuhan, qui compte 11 millions d'habitants, en plein centre de la Chine. Les péages aux sorties autoroutières de la ville sont fermés. La ville de Huanggang, à 70 km à l'est, qui compte 7,5 millions d'habitants, fait l'objet de mesures similaires.

Tout près, Ezhou, qui compte 1,1 million d'habitants, a déjà fermé sa gare.

Pour éviter tout risque de contamination entre les visiteurs, la Cité interdite de Pékin, ancien palais des empereurs, a annoncé sa fermeture jusqu'à nouvel ordre.

A la veille du long congé du Nouvel an chinois, la capitale a déjà décrété l'annulation des festivités, qui réunissent habituellement des centaines de milliers de badauds dans les parcs.

La ville de Wuhan est en quarantaine. © Visactu - Visactu

L'OMS poursuit sa réunion d'urgence

Les experts de l'OMS, l'organisation mondiale de la Santé, sont réunis depuis mercredi en comité d'urgence pour décider si le nouveau virus constitue une "urgence de santé publique de portée internationale".