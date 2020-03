Nouveaux cas de coronavirus en Bretagne : le point sur la situation ce jeudi 5 mars

Ce jeudi 5 mars, la Bretagne compte 31 cas de coronavirus. Deux nouveaux cas ont été déclarés en Ille-et-Vilaine et dans le Morbihan.

Selon l'agence régionale de santé, 31 cas de coronavirus sont désormais confirmés en Bretagne ce jeudi 5 mars à 17h. Le décompte officiel fait état de trois cas dans le Finistère. Un nouveau cas s'est déclaré en Ille-et-Vilaine qui en comptait déjà quatre à Rennes (un pompier et sa femme et un couple d'étudiants revenus d'Italie).

Deux numéros d'informations mis en place

Dans le Morbihan, 23 personnes ont été testées positivement. Les préfectures ont choisi de ne plus communiquer précisément les cas isolés. Seuls les foyers épidémiques sont désormais connus : Auray, Crac'h, Carnac, Brec'h et Saint-Pierre-Quiberon. Un autre cas ayant également été recensé à Saint-Philibert.

L'agence régionale de santé et les préfectures rappellent l'existence de plusieurs numéros d'informations. Une cellule régionale d’information au public répond à tous les aspects non sanitaires (annulation ou maintien d’événements, questions des maires et des entreprises) du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30 : 0 800 130 000

Pour la situation morbihannaise, un numéro vert régional est activé à l’ARS : 0 800 350 017