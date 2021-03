Nouveaux cas, décès, réanimation : suivez l’évolution de l’épidémie de coronavirus en France

Depuis plus d'un, la France et le monde sont confrontés à la pandémie de Covid-19. La France approche le seuil des 100.000 morts. Suivez dans cet article l'évolution de la situation dans le pays.

Les soignants se battent depuis plus d'un an aux côtés des patients touchés par le coronavirus.

Plus d'un an après le début de la pandémie de coronavirus, la situation est toujours critique en France. Visualisez dans cet article l'évolution du nombre de nouvelles contaminations, de personnes hospitalisées, de patients admis en réanimation et de décès dans le pays. Chaque graphique est réalisé par Visactu à partir des données fournies par Santé publique France.

Nouvelles contaminations

Avec ce graphique, vous pouvez suivre l'évolution du nombre de tests positif au Covid-19, en France, en moyenne sur sept jours. A noter que le gouvernement avait conditionné le déconfinement du mois de décembre au seuil de 5.000 nouveaux cas de Covid-19 enregistrés chaque jour.

Hospitalisations

Retrouvez dans cette infographie le nombre de patients Covid-19 hospitalisés par jour en France, en moyenne sur les sept derniers jours.

Patients admis en réanimation

Ci-dessous, le nombre de patients Covid-19 hospitalisés en réanimation ou dans un service de soins intensifs, en France. A noter que le gouvernement avait conditionné le déconfinement du mois de décembre au seuil des 3.000 patients en réanimation.

Malades décédés du Covid-19 à l'hôpital

Le nombre de décès quotidiens en raison du Covid-19 dans les hôpitaux français est à retrouver ci-dessous. Il s'agit d'une moyenne quotidienne sur les sept derniers jours qui permet de voir l'évolution de la situation. A noter qu'il faut ajouter à ces décès ceux survenus dans les établissements type Ehpad et à domicile pour avoir une vue globale de la pandémie en France. Au total, la France approche le seuil des 100.000 décès.