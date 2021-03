De nouveaux créneaux de vaccination ouverts à l'hôpital de Bergerac

Dans un communiqué ce lundi, le centre hospitalier de Bergerac annonce qu'il est de nouveau possible de prendre rendez-vous pour se faire vacciner contre le Covid. Pour faire face aux nombreuses demandes, les prises de rendez-vous ont été interrompues courant février, pour conserver des créneaux pour les publics prioritaires sur la liste d'attente. Cette liste avait atteint jusqu'à 4700 inscrits en attente d'un rendez-vous.

A partir de ce lundi 22 mars, il est donc possible de prendre rendez-vous.

* depuis le site internet du CH Samuel Pozzi : www.ch-bergerac.fr ou sur Keldoc.fr

* par téléphone au 05 53 63 89 99 ( prise de rdv de 9h à 16h du lundi au vendredi)

Lors de la prise de RDV, deux dates sont obligatoirement fixées: une date pour la première vaccination et une date pour le rappel, 28 jours plus tard. "Les nouveaux créneaux ouverts concernent la semaine du 29 mars 2021 et les suivantes".

Liste des personnes vaccinables

"Le centre de vaccination du CH Samuel Pozzi réalise toutes ses vaccinations avec le vaccin Comirnaty de Pfizer-BioNTech Conformément à la stratégie nationale de vaccination, les personnes concernées par ce vaccin sont les personnes âgées de plus de 75 ans et les personnes" :

atteintes de cancers et de maladies hématologiques malignes en cours de traitement par chimiothérapie

atteintes de maladies rénales chroniques sévères, dont les patients dialysés

transplantées d’organes solides

transplantées par allogreffe de cellules souches hématopoïétiques

atteintes de poly-pathologies chroniques et présentant au moins deux insuffisances d’organes

atteintes de certaines maladies rares et particulièrement à risque en cas d’infection (liste spécifique établie par le COS et les filières de santé maladies rares)

atteintes de trisomie 21

Les patients doivent se munir de leur carte vitale et d'une pièce d'identité.

Nouveaux horaires d'ouverture du centre de vaccination

Entre le 14 janvier, date d'ouverture du centre de vaccination au grand public et le 22 mars, l'hôpital de Bergerac a multiplié sa capacité de vaccination par 6 en passant de 40 à 240 vaccinations par jour en moyenne. L'établissement vaccine environ 1 440 personnes par semaine. Depuis le mois de janvier, l'hôpital a réalisé 6 703 vaccinations dont 2 221 secondes injections. L'hôpital a donc décidé d'élargir ses horaires d'ouverture pour la vaccination. Il est désormais possible de se faire vacciner du lundi au vendredi de 8h à 19h et le samedi de 8h30 à 16h30.

