Nouvel arrivage de vaccins anti-covid dans les Deux-Sèvres

Nouvelle livraison de vaccins dans les Deux Sèvres en Haut Val de Sèvre. De nouvelles doses de vaccin Moderna viennent d'arriver et les inscriptions peuvent donc reprendre à partir de lundi. La vaccination est ouverte uniquement pour les plus de 75 ans et pour les personnes qui sont susceptibles de développer des formes graves de la Covid-19 en raison de leur pathologie.

Vous devez vérifier votre éligibilité auprès de votre médecin traitant ou sur le site Internet sante.fr. Deux modes de réservation sont possibles : par téléphone au 05 49 16 99 77 et via la plateforme Doctolib .