Nouvel hôpital de Brabois, pénurie de soignants : les défis du nouveau directeur général du CHRU de Nancy

C'est le nouveau visage du CHRU de Nancy. A 41 ans, Arnaud Vanneste a pris ses fonctions de directeur général du CHRU de Nancy. Ancien membre du cabinet d'Olivier Véran, alors ministre de la Santé, il va devoir faire face à de nombreux dossiers, dont certains particulièrement importants.

Pénurie des soignants

Selon ses mots, c'est la priorité numéro une, au sein du plus gros employeurs de Lorraine - 10 000 salariés - même si "on va beaucoup mieux que d'autres établissements", explique-t-il. Actuellement, le CHRU manque d'une centaine de personnels soignants, principalement des infirmières. Arnaud Vanneste a donc un plan pour rendre l'établissement attractif et attirer les candidats. "Ça suppose de fidéliser, de faire en sorte que les personnels soignants aient envie de rester chez nous, d'être à l'écoute de leurs envies", détaille-t-il, rappelant que le CHRU sera présent sur les salons des étudiants.

Chantier du nouveau Brabois

C'est l'un des autres gros dossiers du moment : celui du chantier du nouvel hôpital de Brabois, censé tout regrouper au sein d'un même établissement. "C'est une super chance, d'avoir un outil moderne, de pouvoir accueillir les Lorrains dans les meilleurs conditions." Mais il y a des risques, notamment pour le personnel qui va devoir déménager. "On va réaliser des simulations de déménagements pour que les soignants sachent dès le premier jour comment ils vont travailler", répond-il.

