Nouvel Hôpital Trousseau : le CHRU de Tours obtient une rallonge financière de l'Etat

Jusqu'ici il y avait comme un air de statu quo sur le chantier du futur CHRU de Tours. Depuis ce jeudi après-midi, et une conférence de presse organisée par la direction de l'hôpital, il semble que le feu vert soit bel et bien donné à ce projet !

A l'origine, celui-ci devait aboutir au regroupement des cinq sites de l'hôpital sur deux pôles, Bretonneau et Trousseau, d'ici 2026. Mais la crise sanitaire, puis la crise économique, sont passées par là. Le coût de cette énorme restructuration a augmenté d'une telle manière que le CHRU se retrouvait dans l'impossibilité d'en assurer le financement. Il a donc demandé, puis obtenu tout récemment, un engagement de l'Etat pour remettre au pot.

Le projet de déménagement de Clocheville abandonné pour l'instant

Mais ça ne se fera quand même pas sans plusieurs aménagements. Et notamment, le renoncement à deux projets. Le plus important, le plus emblématique, c'est celui du déménagement de l'hôpital Clocheville sur le site de Trousseau. Projet abandonné pour l'instant. Mais il faudra quand même mener des travaux dans les locaux vétustes de l'hôpital pour enfants. Montant, 12 millions d'euros.

Autre abandon, celui de l'installation d'un bâtiment de biologie hospitalo-universitaire. Elle ne se fera plus à Trousseau, mais à Bretonneau, avec la réhabilitation d'un bâtiment inoccupé.

L'Etat pourrait donner 100 millions d'euros supplémentaires

Pour le reste, le projet est maintenu. Grâce donc à cette aide supplémentaire promise par l'Etat. On savait déjà qu'il mettrait 175 millions d'euros sur les 522 millions nécessaires. Et le ministre de la santé vient de s'engager à mettre plus d'argent au fil des années, en fonction de la conjoncture économique. La direction de l'hôpital table ainsi sur 100 millions d'euros supplémentaires.

Le Nouvel Hôpital Psychiatrique va donc pouvoir sortir de terre sur le site de Trousseau d'ici septembre 2025. Ses travaux vont débuter à la fin de cette année 2023. Le Nouvel Hôpital Trousseau est, lui, prévu pour fin 2028, la même année que la deuxième ligne de tram qui passera devant ses nouveaux bâtiments. Cette fin 2023 marquera donc le lancement de cinq ans de travaux sur les différents sites de l'hôpital.