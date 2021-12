Face au nombre de contaminations au Covid-19 en constante augmentation, la préfète de la Gironde prend ce jeudi une série d'arrêtés pour limiter les événements festifs du Nouvel An. Les bars et restaurants devront fermer à 2h du matin, tout comme les salles des fêtes où la danse sera interdite.

Nouvel An : les bars et restaurants devront fermer à 2h en Gironde, pas de danse dans certains établissements

La préfète de la Gironde serre un peu plus la vis, en vue du réveillon du Nouvel An, ce vendredi 31 décembre. Fabienne Buccio a pris ce jeudi, une série d'arrêtés pour restreindre les rassemblements dans des établissements festifs ou sur la voie publique. Elle suit les consignes du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, qui a adressé une note aux préfets pour leur demander de prendre de nouvelles mesures face à la cinquième vague de la pandémie de Covid-19, essentiellement due au variant Omicron. Ces dernières 24 heures, le ministre de la Santé annonce plus de 200 000 nouvelles contaminations dans le pays.

En Gironde, où le taux d'incidence s'établit à 854 cas pour 100 000 habitants selon la préfecture, les bars et restaurants devront donc fermer leurs portes à 2 heures du matin dans la nuit du 31 décembre 2021 au 1er janvier 2022. Idem pour les établissements recevant du public de type L, autrement dit les salles des fêtes et salles polyvalentes, mais aussi les salles de spectacle ou de cabaret. Dans ces établissements, toute activité dansante est également proscrite jusqu'au lundi 3 janvier à 8 heures. Un décret ministériel a déjà étendu cette interdiction de danser aux bars et restaurants.

Pas de rassemblements sur la voie publique

La préfecture de la Gironde annonce également que la consommation de boissons alcoolisées est interdite du vendredi 31 décembre à 18 heures au samedi 1er janvier à 8 heures. Sont également interdits sur la voie publique les rassemblements de plus de dix personnes dans la nuit du réveillon et tout le week-end, "à l'exception des manifestations revendicatives autorisées", précise la préfecture. Fabienne Buccio annonce aussi qu'elle a pris un arrêté pour réglementer les transports, détention et utilisation de feux d'artifice de divertissement et de produits inflammables dans tout le département.